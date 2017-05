Aprender 2016: salen del secundario sin nivel básico de Matemáticas

El Gobierno nacional publicó los resultados definitivos de las evaluaciones Aprender 2016 en un sistema en línea en donde se los puede consultar de forma abierta de manera tal que toda la información disponible está democratizada para ser usada por quien lo desee. En la prueba participaron 1,4 millones de alumnos de 30.000 escuelas públicas y privadas.



De la encuesta se desprende una innumerable cantidad de datos que pueden ser sujetos de análisis que van desde el desempeño de los estudiantes en Matemáticas y Lengua, hasta el acceso de éstos a las nuevas tecnologías. Se puede saber también cuál es el clima escolar que perciben los estudiantes y si hay diferenciación entre los que asisten a instituciones públicas o privadas y entre zonas urbanas y rurales.



De acuerdo con los datos obtenidos, el 40% de los alumnos del último año del secundario egresa con un desempeño debajo del básico o básico en Lengua. Eso significa por ejemplo que no pueden "manejar adecuadamente categorías de análisis literario que les permiten lecturas comprensivas complejas".

Si bien es un número muy alto, aún así es menor que el promedio del país, que arrojó que el 46% tiene ese bajo desempeño en Lengua.



En Matemáticas, los alumnos mendocinos del secundario tuvieron resultados todavía más preocupantes. El 69,46% tuvo un desempeño debajo del básico o básico, lo que dejó a la provincia prácticamente al mismo nivel que la media nacional, que fue del 70,19%. Esto implica que no dominan nada de álgebra, o no pueden resolver situaciones problemáticas para lo cual necesitan plantear ecuaciones.



Las Ciencias Sociales fueron las que levantaron un poco el nivel de los estudiantes en comparación con otras asignaturas. En promedio, los que tuvieron bajo rendimiento en los secundarios de la provincia fueron 4 de cada 10, mientras que a nivel nacional la media es la misma.



La cuarta materia en la que se midieron conocimientos en los alumnos del secundario fue en Ciencias Naturales. Allí los estudiantes mendocinos tuvieron un rango bajo de mal desempeño. El 31% no obtuvo los conocimientos básicos, mientras que a nivel país esa cifra es de 36%.



Cuando se presentaron los resultados parciales, en marzo, Jaime Correas, al frente de la Dirección General de Escuelas, dijo que "Mendoza está relativamente bien en el país, con una posición por encima de la media, lo que hace que nuestra tarea tenga un punto de partida".