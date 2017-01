Aplicarán el método de Singapur para enseñar matemática en el Nivel Primario

Dos anuncios trajo consigo el embajador de Argentina en la Unesco, Rodolfo Terragno: uno es el de convertir las rutas sanmartinianas en Patrimonio de la Humanidad y el otro, el de implementar una prueba piloto en Mendoza para la enseñanza de matemática con el método innovador de Singapur. Este país es uno de los que mejores resultados obtiene en las evaluaciones PISA. El anuncio fue tomado con entusiasmo por la gestión de Alfredo Cornejo, quien en persona y con el respaldo del director General de Escuelas, Jaime Correas, lo anunció.



Durante el 2017 se harán los trabajos previos a la puesta en marcha, que consiste en la selección de al menos 10 escuelas que no posean una gran matrícula y de la capacitación, en primera instancia, de los educadores de primer grado. Correas aclaró que se trata de un proyecto a largo plazo, cuyos resultados se verán con el tiempo, ya que en educación los cambios son lentos.



–En cuanto al método de enseñanza de matemática, ¿qué es lo que se plantea?

–Terragno, que es uno de los principales intelectuales de la Argentina y un gran estudioso de estos temas, nos dice que ha estado investigando sobre educación y que ha detectado que el tema educativo se ha corrido a Oriente y que los principales logros en materia educativa están en estos países. Singapur va a la cabeza.



–¿Qué indicadores lo demuestran?

–En las pruebas PISA, particularmente en la evaluación de inglés, los chicos de Inglaterra salieron segundos y los de Singapur primeros. Es decir que tienen un sistema integral educativo que no es sólo el de la enseñanza de matemática. Terragno detectó que esto es lo que funciona en Singapur, un país que hace 30 años tenía el 25% de analfabetismo. Vienen de una situación mucho peor que la de Argentina.



–¿Qué fue lo que hicieron para mejorar?

–Se pusieron de acuerdo entre todos. No se pelearon el sindicato con el gobierno, los docentes con los directivos, los directivos con los supervisores. No. Lo que hicieron fue poner en marcha un plan con voluntad política para los cambios. A esto es a lo que aspiramos acá.



–¿Tienen un método para esto?

–Dentro de estos cambios, en la década del '90 hubo una gestión de educación que trajo una serie de métodos y uno de ellos es este de matemática.



–¿Cuáles son sus características?

–Quiero aclarar que no soy un experto en matemática, pero básicamente se trata de un método que va de lo concreto a lo abstracto. Los niños no empiezan aprendiendo las tablas, sino que ven los objetos que los rodean y ellos van llegando después a conclusiones. Algo similar ocurre con la resolución de problemas. Le preguntan a los alumnos si están seguros de los resultados y si se podrían utilizar otro método para alcanzarlos. Entonces el alumno busca, indaga.



–Sería lo contrario a aprender en forma mecánica.

–Nosotros hemos detectado en Mendoza que los niños andan mejor en cuanto a operaciones mecánicas –hacer una cuenta, por ejemplo–. Ahora, cuando los llevás a operaciones más complejas, donde tienen que relacionar, ahí es donde empiezan a fallar. Por esto, parecería que este tipo de métodos sirven para cambiar la tendencia.



–¿Existe apoyo de la Nación para poner este plan en práctica?

–Terragno se ha empapado en la temática antes de proponer la idea, con esta información llegó a Buenos Aires a entrevistarse con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y le anunció esta propuesta para Mendoza. El funcionario le dijo que estaba cien por ciento de acuerdo con la posibilidad de realizar esta prueba piloto porque la nuestra es una de las provincias que está demostrando que tiene voluntad de cambio.



–¿Lo apoyarían en el aspecto financiero?

–Es uno de los aspectos en los que nos van a apoyar. El presupuesto provincial se va casi todo a salarios, nosotros tenemos $16.000 millones, que invertimos el 95,4% en sueldos. Para este tipo de planes tenemos que buscar financiamiento privado, está el BID que apoya estas iniciativas, está el Banco Mundial, organismos que tienen que ver con la educación, fundaciones...



–¿Cuándo se pondría en marcha?

–Hay que tener claro que esto no es un sachet que compramos en el supermercado, lo abrimos, lo tomamos y todo cambia. En educación, los cambios son lentos y los resultados se ven con el tiempo. Recién entre febrero y marzo vamos a comenzar la búsqueda de lo que necesitamos.



–¿Cómo sería el proceso?

–Seleccionar escuelas que, como mínimo, deben ser 10 para que la muestra sea significativa. Las escuelas no tienen que ser de gran matrícula, escuelas urbanas. También debemos determinar la capacitación, habrá que ver si vendrán capacitadores o si enviaremos gente a capacitarse al exterior. Es un primer acercamiento. Es la parte operativa, va a haber tareas que tendremos que hacer nosotros, tareas que tiene que hacer el Gobierno nacional y otras que vendrán por parte de la Unesco.



–¿Qué otras tareas previas hay que realizar?

–Una de las cuestiones previas es adaptar la bibliografía, que está hecha para Chile y para España, pero hablan de "tú", hay que conseguir los derechos de esos libros y adaptarlos al voceo.



–¿Arrancarán con primer grado?

–El proyecto es capacitar primero a los docentes de primer grado y luego se irá extendiendo. Hay que ver cuántos primeros grados hay en cada escuela. Lo importante es haber tomado la decisión de hacerlo y que pronto se llevará adelante.