Aparecieron sanos y salvos los perritos que se habían robado dentro de un auto

Este viernes las crónicas policiales dieron cuenta de un robo de auto, uno de los atantos que ocurren diariamente. Pero no se trató de uno más: en este caso los ladrones se llevaron el automotor con tres perritos adentro.





El automóvil pertenece a Noelia Barrera, una joven rescatista de animales que había aclarado que "entre las mascotas estaba Lula, una perra discapacitada que muchos mendocinos deben haber visto en un cochecito de bebé en la puerta del Banco Nación de calle San Martín y Gutiérrez.





La situación de Noelia se viralizó: "Si lees esto lo único que te pido es que me devulevas a mis perras. Déjalas en un lugar donde alguien las pueda encontrar, no saben estar solas en la calle. La Blanquita es muy asustadiza y la otra apenas una cachorra. Mi Lula es todo. Por favor devolvemelas. No me importa el auto. Sólo ellas . Al menos tené piedad , que no les pse nada malo", escribió la joven oriunda de San José.





Finalmente este sábado por la mañana se confirmó que tanto el auto como los perros fueron encontrados en Las Heras.





Afortunadamente los animalitos están bien y ya disfrutan junto a su dueña.