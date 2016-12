Andorra: el pequeño país que logró vivir del turismo

Patricia Losada

Periodista de Diario UNO

Llegar a Andorra en los años ’90 era llegar a un paraíso deslumbrante por donde se lo mirara. Encandilaba el brillo de los Porches zigzagueando entre los Pirineos, escenario de centros de esquí inmersos en pequeños pueblos de casas de piedra y laja. Deslumbraba la avenida Meritxell (la principal, que cruza el centro del principado), por su variedad de negocios, uno pegado a otro a lo largo de 20 cuadras. En las perfumerías, con poca plata, se podía comprar un perfume francés auténtico, una campera de esquí Salomone, un bolso Fila y luego sentarse en la terraza de un bar a comer un bocadillo de jamón ibérico o una tortilla francesa. Pero esos gustos eran para los españoles o franceses que cruzaban la frontera para hacer compras en cualquier época del año porque el cambio monetario les convenía. Era la época en que este país necesitaba mano de obra barata, para atender bares, limpiar hoteles o ser conserje si hablaba catalán (lengua oficial), francés y español. Una postal de aquellos años era ver la gran cantidad de argentinos, portugueses y españoles buscando trabajo. Los que sabían esquiar probaban suerte en las pistas y el resto, de lo que viniera. Pero todos encontraban un lugar, aunque el alojamiento fuera en la famosa pensión París o en los complejos de departamentos que se alquilaban por habitación. Nadie presumía de pedir mucho.





Bastaba con lo que había, porque se juntaba una platita y a la noche se iba de marcha, aunque los huesos dolían de estar parados o de limpiar una habitación de hotel. Pero la movida no terminaba allí. Pasado el invierno, muchos de los que trabajan enseñando esquí, se iban a Ibiza para la temporada de verano.





Hoy, esos años forman parte de la época de oro de Andorra. Ya no hay colas y colas de autos los fines de semana, el perfume francés cuesta lo mismo que en Barcelona o París y sentarse en una borda (restorán típico) cuesta varios euros, que muchos –sobre todo los españoles que no terminan de salir de la crisis por las hipotecas– no están dispuestos a pagar. Pese a todo, Andorra despierta en invierno porque la calidad de sus pistas de esquí son imán para muchos turistas. Este paraíso fiscal recibe 9 millones de visitantes al año, mucho de ellos atraídos por su sistema financiero, sus festivales de jazz, su gastronomía de fin de semana y su paisaje natural, que ofrece bosques que trepan los Pirineos y hasta rutas históricas de contrabando de tabaco, otro de los puntos claves que construyeron la economía andorrana.