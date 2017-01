AMPROS reclama que se cumplan pautas de 2016 antes de negociar la paritaria de 2017

El ofrecimiento de este porcentaje en dos cuotas –una en febrero del 10% y la segunda en julio, del 5% restante– no conformó a los representantes del régimen 27, que abarca a todos los médicos, laboratoristas y licenciados de diversas áreas, como enfermería.

Isabel Del Pópolo, secretaria general del gremio, explicó que le han solicitado al Ejecutivo, primero, que cumpla con algunos aspectos de la negociación 2016, sobre el pase a planta permanente de 54 contratados, más el reconocimiento del ítem de riesgo psicofísico para los veterinarios ganaderos, que ahora también forman parte del gremio.

Sin adicionales

Por otra parte, no hubo un ofrecimiento similar a un ítem aula o adicionales por trabajar en centros de salud o hacer guardias, como sucedió en la paritaria anterior, que fue útil para engrosar los aumentos porcentuales y también establecer premios a los profesionales que se desempeñan en áreas criticas.

En este sentido, AMPROS se desprendió de la posibilidad de aceptar el 17%, como lo hicieron en diciembre sus pares de ATE. Según Del Pópolo, serán las bases las que decidan qué hacer con los ofrecimientos, desconociendo así el techo que pretende imponer el Gobierno.

Por su parte, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización, Ulpiano Suárez, defendió el esquema ideado , y dijo que es un importante esfuerzo del Gobierno provincial. La propuesta tiene en cuenta la situación de crisis de las finanzas públicas".

Y agregó: "Se ajusta al marco presupuestario aprobado por la Legislatura" de Mendoza.

"El gremio rechazó la propuesta, la consideró insuficiente, ha pedido que traigamos una nueva propuesta. Vamos a trabajar para llegar a la próxima audiencia con una propuesta superadora", expresó el miembro paritario del Ejecutivo que volverá a sentarse a negociar el próximo 26.

En cuanto al planteo de los pases a planta pendientes, sostuvo: "Se han cumplido en su gran mayoría los compromisos asumidos. Hay algunos que no se han concretado porque falta documentación. Para la nueva audiencia nos hemos comprometido a traer una respuesta con respecto a los pases a planta".

Bajo el efecto Giacchi

Sin duda alguna, la denuncia contra el ex ministro Rubén Giacchi marcó la jornada de negociación salarial con AMPROS, ya que no pudo quedar fuera de la agenda. Del Pópolo, luego de detallar por qué habían rechazado la oferta, se refirió al teman y dijo: "El tema de la violencia de género no se puede soslayar, es un tema muy doloroso para ambos, es muy reprochable desde todo punto de vista y esperamos un veredicto rápido, y que nuestra colega Laura sea resarcida si así lo decide la Justicia".