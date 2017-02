Alta montaña sin control: Gendarmería labró 249 infracciones en el 2016

"De noche, y mucho más en invierno, la ruta 7 entre Uspallata y Las Cuevas es una descarnada carrera entre colectivos y camiones para llegar antes a la Aduana. Todos corren y se sobrepasan porque saben que no hay controles que los detengan o multen", se sincera Miguel Naveda (60), chofer que hace 25 años recorre, día por medio, la ruta que une Santiago de Chile y la Terminal de Ómnibus de Mendoza.



Lo que saben todos los conductores que surcan esa zona de la alta montaña quedó al desnudo con la tragedia de la empresa Tur-Bus, donde murieron 19 personas y 22 sufrieron heridas, y se agravó ayer con otra tragedia vial (ver página 7): allí nadie controla las altas velocidades.



La responsabilidad va de un lado a otro y no recae en nadie. La Policía de Mendoza asegura que esa zona es jurisdicción de Gendarmería nacional y desde esa fuerza afirman que ellos hacen controles con puestos fijos y multan a los infractores, aunque carecen de radares que les aporten la tecnología necesaria para detectar al infractor.



Como muestra del alto tránsito que tiene esa zona de montaña vale recordar que en enero último cruzaron por el paso internacional Cristo Redentor casi 619.000 personas en distintos vehículos. De hecho, en los cálculos que hace la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) se estima que unos 600 camiones van diariamente desde Mendoza a Chile.



Frente a tamaño caudal de tránsito, la Policía asegura hacer 4 actas por infracciones viales al día (unas 60 por quincena) y desde Gendarmería confirmaron haber hecho 249 actas viales durante todo el 2016.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial aún evalúa si la ruta 7 registra la cantidad de siniestros viales que justifique enviar radares para el control real de velocidad y las escasas auditorías que pueden hacer los 9 inspectores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) que trabajan en la provincia, son absolutamente previsibles porque generalmente se ubican en los mismos lugares y cuando surge alguna más o menos sorpresiva, la noticia corre como reguero de pólvora en los grupos de WhatsApp de los choferes, alertándose entre todos.



"A esto hay que sumar lo angosto de la ruta 7, que sólo tiene un tercer carril en muy pocos tramos y muy alejados en la distancia. Si vos, como conductor, vas detrás de un camión que circula a 40 kilómetros de velocidad porque el motor no le da más, y sabés que vas a tener una tercera trocha recién 20 kilómetros más adelante, es esperable que apenas creas que es posible te decidas a pasarlo, y eso es lo que en la mayoría de los casos termina en choques frontales, que son los que más se dan en esta ruta, sobre todo con camiones, porque alguno invadió el carril contrario", analiza Héctor Roitman, presidente de la Asociación de Peritos Judiciales de Mendoza, quien acumula más de 20 años como perito de accidentes viales.



Un límite que se respeta

El código aduanero (Ley 22.415 y su decreto reglamentario) establece como zona de "especial vigilancia" la comprendida entre la frontera y los 100 kilómetros alrededor, y define que ese perímetro debe estar custodiado por una fuerza nacional, en este caso Gendarmería. Tomando como referencia el límite con Chile, los 100 kilómetros comprenden hasta unos 17 kilómetros antes del ingreso a la villa de Uspallata.



Por tanto es Gendarmería quien debe realizar el control de los medios de transporte, las personas y las mercaderías que ingresan y salen del país. Si bien la Ley 26.363 que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial le da poder de control en todo el territorio, en la práctica es también Gendarmería quien hace los controles que puede con 30 de sus efectivos destinados a Seguridad Vial.



"Como esa zona está delimitada, es muy relativo que nosotros hagamos controles en ese lugar. Sí los hacemos en la ruta 7 pero a la altura del kilómetro 1080, en Agua de las Avispas, en la Quebrada del 60 (en el kilómetro 1106) y en Cerro Negro (kilómetro 1130). Haremos unas 60 o 70 multas cada 15 días, un promedio de 4 multas por día por infracciones viales de los conductores", precisó el comisario Mario Lucero, jefe del Corredor Internacional de la Policía de la Provincia.



Desde su base en Punta de Vacas, el Comandante de Gendarmería nacional José Antonio Coria admite que esa fuerza tiene poder de policía en la zona y puntualiza que se hacen controles permanentes en Los Árboles, Puente de Inca, Las Cuevas y en el mismo paso. "Tenemos unas 30 personas en Seguridad vial que hacen esos controles y son los primeros en llegar a un accidente o cuando hay una contingencia para ordenar el tránsito. Ese personal puede parar a un vehículo si entiende que va a mayor velocidad de la permitida, pero hay que decir que no contamos con los elementos tecnológicos como puede ser un radar para corroborar la velocidad real", precisa Coria, y relata: "El viernes 17, antes del accidente de Tur-Bus, un camión sobrepasó a un auto a muy alta velocidad en una curva y ese conductor le avisó al personal de Las Cuevas, que terminó deteniendo al camionero y llamando a la Policía para que le hicieran la multa porque nos habíamos quedado sin talonarios", recordó para ejemplificar su trabajo.



Según sus datos, efectivos de Gendarmería hicieron durante el 2015 unas 209 actas por infracciones viales. El año pasado la cifra trepó a 249.