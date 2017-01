Alrededor de 6 mil jubilados mendocinos dejarían de recibir medicamentos gratis

La sola mención de que se iban a restringir los subsidios del 100% para medicamentos a jubilados del PAMI ya generó revuelo. La resolución que se conoció el sábado supone revisar los casos de aquellos que recibían el subsidio y poseían más de un inmueble, embarcaciones, autos de menos de 10 años o tenían una prepaga. Si bien para calcular cuántos mendocinos podrían perder el beneficio resta cruzar datos con ANSES y AFIP, el titular del PAMI local estimó que la cifra podría rondar los 6.000 casos.



"En Mendoza hay unos 240.000 jubilados, de los cuales unos 100.000 reciben el subsidio social del 100% en medicamentos. Nosotros estimamos, porque el número real nos lo dará el entrecruzamiento de datos con ANSES y AFIP, que de esos 100.000 unos 30.000 podrían estar en alguna de las excepciones que establece la nueva resolución, pero seguramente el 80% va a poder justificar que destina más del 5% de sus ingresos a medicamentos", explicó Carlos Valcarcel, titular del PAMI local.

De ese cálculo se desprende que el 20% de los 30.000 beneficiarios –unos 6.000– podrían perder el subsidio por los bienes que poseen.



Sin embargo, Valcarcel recordó que, además de los requisitos establecidos para sostener el beneficio (ver aparte), también se contemplará si el jubilado destina más del 5% de sus ingresos al pago de medicamentos. "Si un jubilado cobra digamos unos $10.000, con el sólo hecho de que pague dos medicamentos mensuales, seguro gasta más de $1.000 en ellos y con eso ya conservará el subsidio", ejemplificó.



El recorte no será indiscriminado

A nivel nacional, PAMI detectó 53 casos de jubilados que tenían el beneficio y aparecían como propietarios de aviones, y otros 2.500 que poseían embarcaciones. A partir de esta resolución, esos bienes los dejarían automáticamente afuera del subsidio. "Hay beneficiarios que estacionan una camioneta 4x4 en PAMI local y bajan a pedir el subsidio. Esto busca que la obra social recupere el rol solidario que debe tener y sea realmente equitativo con estos subsidios, otorgándolos a quienes realmente los necesiten", sumó Valcarcel para mostrar algunos casos de solicitudes mendocinas.



De igual manera, el mismo director de PAMI Nación, Carlos Ragazzoni, aseguró ayer que antes de retirar el subsidio, se analizará la situación de cada beneficiario. "Hay personas que tienen autos de 10 años y que necesitan el subsidio, y lo van a tener; hay personas que cobran tres jubilaciones, pero tienen muchas enfermedades que requieren muchos remedios, y también lo van a tener; pero una persona que tiene un buen pasar y que está recibiendo el subsidio, no lo necesita".



Tampoco el hecho de tener una prepaga será determinante para perder el beneficio. Carlos Valcarcel aseguró también que si bien la resolución remarca esta condición, se evaluará caso a caso: "Pasa que hay jubilados que tienen una prepaga porque algún hijo los tienen como adherentes en su grupo familiar, pero no son socios ni son quienes pagan esa prepaga", puntualizó.



"Es inconstitucional"

"Lo primero que se debe aclarar es que no se trata de un subsidio, sino que son prestaciones que constitucionalmente y por ley el PAMI debe prestar a los jubilados. Por tanto, este recorte es inconstitucional e inadmisible y ya se están realizando las presentaciones judiciales del caso", disparó ayer Edgardo Civit Evans, titular de la Federación de Jubilados Mendocinos, quien ya pidió reunirse con Valcarcel para explicarles sus críticas a la reciente resolución. Entre ellas figuran los parámetros que se tendrán en cuenta para definir a quién se le da y a quién no, el beneficio: "No estamos de acuerdo con que se fije el tope de $8.500 para darlo. La salud de un jubilado no es una cuestión matemática de ingresos", concluyó Civit Evans.