Alfredo Cornejo: "Si no hay consenso, no hay reforma y ya está"

El oficialismo necesitaba de los votos del PJ para avanzar con la reforma constitucional, y éste se los negó. Listo. Ahora los números no dan y hasta allí llegó la discusión, al menos este año. Pero el portazo retumbó hacia el interior de la UCR, que perseguía la reelección del gobernador. Alfredo Cornejo, sin embargo, fue tan tajante como cuando en 2012 se opuso a lo mismo, mientras gobernaban ellos: "Si no hay consenso, no hay reforma y ya está. No creo que los problemas de Mendoza se solucionen con eso".



Que igualmente le gustaría que se modificara durante su gobierno a pesar de que él no la impulsó fue la postura que adoptó , aunque sí cuestionó que "cerraran" la discusión.



"Creo que el interrogante hay que ponérselo a los que dijeron públicamente hace 20 días que sí y ahora dicen que no", expresó, y no se privó de poner como ejemplo al intendente anfitrión de la inauguración de un jardín en Vista Flores, en donde habló del tema. "Recién me dijo en privado, pero dice que lo ha dicho, que está a favor. Entonces, no entiendo bien por qué ayer (por el lunes) salieron con eso", dijo por Martín Aveiro.



El cacique tunuyanino al ser consultado por esta afirmación aclaró que no dio ni un sí ni un no. Su versión fue la siguiente: "Sólo le dije que uno de los grandes problemas de la reforma era lo del balotaje, y que en el peronismo no había acuerdos en su totalidad por lo de la reelección".



Más allá de que Cornejo diera una suerte de vuelta de página, asumiendo que el tema ya no tiene discusión, los referentes de la UCR salieron a cuestionar la decisión del Consejo Provincial del PJ. Hablaron de una mala conducción, de que se impuso el sector comandado por el kirchnerismo, y cargaron sobre algunos nombres propios, como el del presidente del PJ Omar Félix.



"Dice que la gente no quiere que se perpetúen en el poder, cuando todos los intendentes de ellos vienen de una o más reelecciones. Las encuestas que ellos dicen que tienen, no tienen números claros, parecen resultados sacados por Spielberg", dijo Néstor Parés, presidente de la Cámara de Diputados.



El radical habló, también, de que objetivamente la modificación debería darse porque en 101 años la sociedad ha avanzado y porque el primero que habló sobre reforma y reelección para empezar a charlar y que dio pie al trabajo "formidable" de la vicegobernadora Laura Montero fue Jorge Giménez, intendente justicialista de San Martín.



"Hemos tenido reuniones con intendentes que estaban de acuerdo, por eso nos llamó la atención que en una discusión que estaba en pañales y que no tenía todavía papeles sobre la mesa se nieguen tajantemente", expresó.



"Se impuso el kirchnerismo, que lo único que quiere es que al Presidente le vaya mal, como a las provincias donde no gobiernan".



Otra crítica hacia el PJ adoptó el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, en diálogo con radio Nihuil: "Teníamos esperanza de que se estaba haciendo un proceso serio, se avanzaba hacia el consenso. Habilitamos la reelección pero la Constituyente podía autorizar o prohibir la reelección".



Era previsible

"Era previsible", dijo la vicegobernadora, Laura Montero, sobre el tajante rechazo peronista al proyecto para dar lugar a la reforma de la Constitución. Casi como si estuviera inmunizada contra la fractura del diálogo político que plantó la principal fuerza de la oposición, adelantó que seguirá trabajando cual hormiguita viajera, paso a paso, siempre por el mismo camino, para sustentar los 70 puntos que están en revisión de la Carta Magna, como el uso del agua, la participación ciudadana, la autonomía municipal y, por ende, la modificación de la representatividad legislativa en ambas cámaras. Además, de la revisión de la duración de los mandatos de intendentes, legisladores, jueces o miembros de organismos extrapoder, como la Fiscalía de Estado.



Montero dijo no estar enojada por la "nueva" posición del justicialismo y aseguró que "no creo que este cierre del diálogo sea in eternum" y aclaró: "No porque ahora suceda esto tenemos que dejar de tener una mirada de mediano y largo plazo".