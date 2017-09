Alfredo Cornejo remarcó que no irá por una reelección

La imparable agenda que el jueves cumplió el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo sólo indica una cosa: ya está en campaña de cara a las elecciones generales del próximo octubre. Sin pausa, el gobernador enlazó la inauguración de un nuevo sistema de expediente electrónico en la Cámara de Diputados con la entrega de viviendas en Guaymallén y el anuncio de la creación de 2.000 puestos de trabajo a través del Bono Fiscal.





Yendo de un lado para el otro, acompañado de una comitiva de funcionarios, el gobernador no se privó de referirse a los errores de las anteriores gestiones –demagogia a la hora de construir casas sin exigirles a los beneficiarios una cuota acorde con los actuales costos de financiación de un inmueble, mala administración, falta de gestión legislativa– y hasta remarcó que no irá por una reelección.





En ningún caso habló directamente con la prensa y en cada acto que presidió dejó caer frases dignas de convertirse en titulares. Lo cierto es que se lo vio cansado, pero nadando a sus anchas en las aguas de un río que le queda más que cómodo: el de las contiendas electorales, que no ha parado de ganar desde el 2013, cuando el Frente Cambia Mendoza superó en las legislativas al PJ por 20 puntos de diferencia.





Palos y flores

La Cámara de Diputados puso en marcha el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), por el que se podrá realizar el seguimiento de un expediente –proyecto de ley o resolución– en línea, además de ahorrarse casi 300.000 pesos al año en insumos y acortar los pasos burocráticos que tienen los procesos legislativos. Según señaló el presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, "ya no será una excusa decir que un empleado perdió un expediente y por eso se retrasó la sanción de una ley".





Pares.jpg Néstor Parés.



Desburocratizar al Estado era uno de los objetivos de gestión de Cornejo y lo resaltó en la presentación. "Necesitamos procedimientos más ágiles y más transparentes, y este es el principal objetivo del expediente electrónico. Y que los ciudadanos puedan interpelar a las instituciones más importantes del sistema republicano con facilidad, que puedan interceder y no dependen de intermediarios para la información", dijo el gobernador y destacó –para disgusto de la vicegobernadora, Laura Montero– que la Cámara de Diputados ha sido pionera al momento de poner en marcha este sistema.





Pero también le "tiró unos palos" a la oposición: "Hace mucho tiempo que la Legislatura no trabajaba tanto en medio de un proceso electoral. No sólo no ha estado parada, sino que se han sancionado leyes importantes, no declarativas", manifestó, y mencionó algunas de ellas: el Código Procesal Civil, el Código Procesal Administrativo, la Ley de Ética Pública y el Plan de Ordenamiento Territorial.





Casas entregadas y sin reelección

En su raid de gestión, el gobernador se trasladó a Guaymallén, al barrio Solares de San Antonio IV, para entregar 22 viviendas, y en este acto se refirió a la demagogia peronista y a su "no-reelección".





cornejo risa riendose.jpg



Señaló que "debemos volver a generar un círculo virtuoso en el que la construcción de casas por parte del IPV se financie con las cuotas de los beneficiarios. ¿Ustedes pueden creer que hoy hay personas que pagan $50 o $120 por su plan de viviendas por mes? ¿Cómo nos puede haber pasado esto a nosotros? Esto habla de un sistema pervertido, demagógico, que nos ha provocado que el déficit sea cada vez mayor y que no podamos cubrir ni siquiera el crecimiento vegetativo de las nuevas parejas que necesitan casas", y agregó: "Tenemos que proponernos, ciudadanos y gobierno, que este sistema vuelva a ser fluido. No yo, yo soy efímero, porque tengo un mandato sin reelección", destacó.





2.000 puestos de trabajo

Para finalizar, Cornejo anunció la puesta en marcha del programa de Fomento a la Inversión Estratégica, también conocido como Bono Fiscal.





Esto atraerá a Mendoza más de $4.000 millones y significará la creación de cerca de 2.000 nuevos empleos.





Se trata de una iniciativa, con aval legislativo, para reducir Impuesto a las Ganancias por un valor total de $1.000 millones a los empresarios que presentaran proyectos productivos para Mendoza, con inversión genuina de fondos, la garantía del "Compre Mendocino" y la creación de puestos de trabajo. Se seleccionaron 53 proyectos, que abarcan diferentes áreas (como agroindustria, TIC's y energías renovables, entre otros)





Tanto el gobernador como los ministros de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, de Gobierno, Dalmiro Garay, y de Hacienda, Lisandro Nieri, aclararon que ninguno de los empresarios seleccionados recibirá el bono de descuento de sus cargas impositivas antes de poner en marcha los proyectos y crear empleo, según lo acordado.