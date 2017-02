Alfredo Cornejo: La Pampa demora la licitación de Portezuelo

El gobernador Alfredo Cornejo dialogó con la prensa minutos antes del comienzo de la Bendición de los Frutos en los Corrales de Rufino Ortega, Malargüe.



En primer lugar, fue consultado sobre su reciente viaje a Estados Unidos, en el cual firmó el convenio entre la Nación y Mendoza, Corrientes, Salta y Neuquén para llevar adelante el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial del BID.



"Recibiremos un subsidio de 36 millones de dólares para distintas realizaciones, entre ellas, para seguir adaptando el Estado a una mayor inteligencia fiscal. Por ejemplo, realizar un mejor catastro de las propiedades y en el caso de Malargüe, por las extensiones, esto es trascendente. También obtuvimos financiamiento para una obra que es muy importante para el Gran Mendoza, como es la refuncionalización de la Avenida Costanera, donde no se hacen obras desde 1978.



"Además, estuvimos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más importantes del mundo, donde me entrevisté con el equipo que ha realizado las investigaciones de cambio climático. Allí obtuvimos un informe sobre el impacto que está teniendo en el mundo y en la Argentina en particular y la necesidad de realizar acciones para mitigar las condiciones negativas, tanto de sequías como de inundaciones, que provoca el cambio climático".



Respecto de la esperada obra Portezuelo del Viento, Cornejo dijo: "Realmente quisiéramos estar licitando las obras de Portezuelo del Viento, pero lo cierto es que La Pampa no nos ha puesto las cosas fáciles, nos ha obligado a realizar un trámite burocrático y tedioso en el COIRCO, pero en el que estamos avanzando. Si este trámite termina el 3 de marzo, la Nación ya estaría en condiciones de licitar. Estamos avanzando más lento de lo que esperábamos, pero mucho más rápido que en estos últimos diez años, en los que se habló mucho, pero no se hizo nada".



También aseguró: "Estamos muy avanzados en las obras de cloacas para Malargüe. Seguramente, en el primer trimestre se terminará el proyecto para licitar inmediatamente. Es una obra muy importante que nos hemos comprometido a realizar".