Una gran mancha de color gris sobre el agua del lago del parque general San Martín llamó la atención y alertó a la autoridades. La Secretaría de Medio Ambiente de Mendoza realizó estudios y determinó que no es tóxico.



La Policía recibió el miércoles un llamado donde alertaron que una extensa mancha grisácea flotaba sobre el lago del parque San Martín, cerca de la orilla del Museo Cornelio Moyano. Inmediatamente efectivos fueron hasta allí y a simple vista encontraron la sustancia.



Avisaron a Defensa Civil y fueron hasta el lugar pero no pudieron determinar de qué se trataba, e informaron a las autoridades de Medio Ambiente.



Especialistas en química de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza realizaron estudios en el agua para determinar si se trataba de una sustancia peligrosa. Finalmente determinaron que no es tóxico y que se trata de un elemento "cementoso", según indicó a este portal Ricardo Mariotti, director de Parques y Paseos Públicos.



"Tampoco hubo registro de peces muertos, por lo eso también indica que no había toxicidad", sostuvo el funcionario aunque aclaró que si bien se trata de algún desecho de las obras que se realizan en la zona, no se pudo determinar específicamente de qué material se trataba.



Otra hipótesis es que alguien haya arrojado las cenizas de alguna persona incinerada.



En un primer momento pidieron al Club Mendoza de Regatas que suspendieran las actividades de remo que realizan allí, pero una vez conocidos los resultados y que no hay peligrosidad para las personas, se reanudó con normalidad.