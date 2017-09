A los más de 300 edificios en Riesgo 1, de inminente peligro de derrumbe, que ha contabilizado la Municipalidad de Guaymallén, y sobre los que Diario UNO informó esta semana, se sumarían unos 200 de todo el Gran Mendoza.



Las Heras informó que son 118 viviendas las que están en peligro de derrumbe. "El inspector hace una constatación de cómo está el edificio y cuando detecta un peligro que pone en riesgo la vida humana se ordena el desalojo. Pero hay gente que no se mueve. Por eso interviene Desarrollo Social", explicó Ricardo Delugan, director de Obras Privadas.



Godoy Cruz, que fue junto con San Rafael uno de los primeros en adherir a los códigos más actualizados, relevó que hay alrededor de 2.000 sólo de adobe, de los cuales 140 presentaban estado crítico. De ellos, ya se derribaron 56, a partir de un protocolo que por normativa crearon en 2016.



Capital, que es uno de los pocos que adhirieron a las normas CIRSOC más nuevas, afirmó no contar hoy con construcciones en situación de colapso, y que sólo serían 15 las de adobe o adobe mixto que no están en buen estado. "La vez que el Municipio las detectó lo que hicimos fue comunicar y desalojar la casa, prestando la asistencia social necesaria y pasando a la demolición inmediata", comentó Mario Isgró, secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente.