Ahora la Nación analiza la posible venta de los dúplex de Procrear

La idea del intendente de Mendoza capital, Rodolfo Suárez, de vender 80 dúplex del complejo del Procrear sigue levantando polvareda tanto a nivel mendocino como nacional.





Aunque en la Municipalidad de Mendoza aseguran no tener novedades, desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación dicen que están analizando las opciones y todavía no decidieron qué hacer. Diputados mendocinos y nacionales de la oposición se expresaron negativamente sobre el tema y pidieron definiciones que respeten las condiciones del programa de vivienda.





La propuesta de la Municipalidad de Mendoza a Ivan Kerr, secretario de la cartera nacional que engloba al programa Procrear, fue vender las unidades de tres dormitorios, dos baños y cochera, que están valuadas en $3 millones.





rodolfo suarez.jpg Rodolfo Suárez



El pretexto con el que se formula la propuesta es que esos departamentos no cumplen con la función de vivienda social, como sí lo hace más del 90% restante del complejo (son 1.109 unidades en total).





Esto fue explicado con dos motivos: el primero es la elevada cuota que deberán pagar mensualmente los adjudicatarios y el segundo, que los gastos en expensas y servicios serán también altos.





procrear-8.jpg Foto: Luis Amieva / Diario UNO.



Aunque las autoridades nacionales todavía no se expresaron al respecto, lo cierto es que están analizando la idea y próximamente definirán si la ejecutan o si mantienen el formato de inscripción y adjudicación por sorteo.





El que no comulga para nada con la intención de Suárez de vender los dúplex es el diputado nacional Guillermo Carmona, quien expresó: "Desde todo punto de vista se están violando las condiciones del Procrear. Se habla de una venta y los argumentos para hacer referencia a eso es que no puedan ser considerados vivienda social, cuando en realidad nunca fue vivienda social sino un crédito accesible para la clase media".





dip2.jpg Guillermo Carmona (FPV-PJ)

Diario UNO



Por ese motivo, Carmona presentó un nuevo pedido de acceso a la información pública (ya había solicitado uno en 2016 cuando parecía que la obra no avanzaba), preguntando concretamente por los dichos de Suarez y de Kerr.





Además, pidió detalles respecto a cuáles serán los criterios, bases y condiciones sociales, económicas, técnicas y jurídicas para la asignación de las viviendas y locales comerciales que integran el enorme complejo ubicado en Capital.





procrear-6.jpg Foto: Luis Amieva / Diario UNO.



Repudio en Mendoza

La diputada provincial Patricia Galván presentó en la Cámara un proyecto de resolución manifestando el desacuerdo con lo expresado tanto por Rodolfo Suárez como por el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo sobre la conveniencia de vender los dúplex en el mercado inmobiliario.





cornejo.jpg Alfredo Cornejo. Foto: Nicolás Galuya / Diario UNO.



"Aparentemente para los funcionarios estas casas son demasiado para los trabajadores que, según ellos, no podrían afrontar los gastos de consorcio y de mantenimiento. En realidad, estas palabras están cargadas de connotaciones discriminatorias y me parece que no corresponde que sean vendidas (las viviendas) a otras personas que pareciera que para el intendente y el gobernador fueran más dignas que los trabajadores".





procrear-3.jpg



Carmona se sumó a las críticas de Galván y aseguró: "Tengo la impresión de que están armando un negocio inmobiliario para amigos del Gobierno. Un complejo habitacional, destinado a gente pudiente de Mendoza, asignado discrecionalmente al que lo pueda comprar y con una situación de proyección del negocio hacia los terrenos del ferrocarril donde todavía están los talleres".





procrear-2.jpg





Sin definiciones

La entrega del complejo ubicado en las calles Suipacha y Tiburcio Benegas de Mendoza capital está pensada para marzo del 2018. Para eso, las obras deberán estar listas en diciembre, fecha a la que creen que llegarán ya que, en promedio, el avance ronda el 80%.





Sin embargo, todavía no se abrió la inscripción en la web de Procrear, por lo que no se sabe aún quiénes podrán inscribirse.