La directora de Educación primaria de la DGE, Patricia Charamonte, fue a la escuela Guillermo Rawson, de Godoy Cruz, para apoyar a la docente que denunció que fue agredida verbalmente dentro de su aula por el padre de un alumno.



"Vinimos a mostrar nuestro apoyo a la escuela, en especial a la docente, a los chicos y a los papas también para que sepan que este tipo de situaciones no las vamos a permitir bajo ningún concepto", expresó a Radio Nihuil la funcionaria.



escuela rawson.jpg

Charamonte sostuvo que se hicieron presentes en el colegio de calle Azopardo, a pocos metros de la plaza Godoy Cruz, junto con sus asesores jurídicos y que estuvieron con los representantes sindicales del SUTE, y los directivos. "No pudimos hablar con la señorita porque no vino a clases, pero esperamos se solucione de la mejor manera y no se vuelva a repetir en ninguna escuela porque no le hace nada bien a nadie", sostuvo.



La directora de Educación Primaria aseguró: "Las medidas de seguridad la escuela las tiene perfectamente instaladas. Hay cámaras de seguridad, hay personas en la puerta, la puerta esta cerrada con llave. El problema es que el papá pidió hablar con los directivos y después intempestivamente se dirigió al aula de la señorita".



Relató: "Fue algo que no pudieron manejar, pero la escuela tiene muy bien aplicadas las normas de seguridad, nadie entra si no se anuncia primero".



Sobre el hecho en sí, Charamonte indicó que la agresión hacia la docente fue solo verbal con subida de tono, "lo que pasa es que irrumpió en el aula, fue adelante de los chicos".



Ante este hecho la funcionaria aseguró que se hizo una exposición policial.