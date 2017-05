Afirman que la alta litigiosidad laboral impide crear más empleo

"En Mendoza, como en el país, ha bajado la cantidad de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, sin embargo aquí crece de manera descomunal la cantidad de juicios laborales iniciados por estas razones y eso tiene una sola lógica: el negocio que hay detrás de estos juicios", dijo con números que respaldan su afirmación Gustavo Cairo, el actual titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.





Las cifras son claras: por cada 1.000 empleados mendocinos hubo 77 accidentes laborales en el 2010 y la cifra bajó a 52 en el 2015. Y por cada 1.000 empleados, las causas judiciales crecieron de 139 registradas en el 2010 a 203 en el 2015.

Juicios en Mendoza

"De esas causas el 45% son por des-pidos, 40% proviene de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, y el 15% restante son por amparos o cobros de cuotas sindicales por ejemplo", destacó el subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré. Adelantó que la oficina cuya creación está actualmente en tratamiento en la Legislatura no se abocará a accidentes de trabajo, sino que tratará de resolver el resto de las causas laborales. "A nivel nacional esta oficina ya está funcionando y se calcula que con ella se podrá llegar a un acuerdo en unas 4.000 causas anuales", concluyó Jofré.

Un sistema y varios abusos

Actualmente cuando un mendocino tiene un accidente de trabajo o sufre una enfermedad laboral acude a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y allí un profesional médico evalúa la gravedad de lo que presenta. Si el accidente o la enfermedad le dejó alguna incapacidad laboral eso se cuantifica de acuerdo a una escala y se le ofrece un monto de dinero que se cree va acorde a su incapacidad.





Ahora, si el trabajador no estuviere conforme con el porcentaje de incapacidad que certifica la ART, puede acudir a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que tiene poder de fiscalización sobre las aseguradoras.



"Lo que sucede hoy en Mendoza es que del total de los accidentes o enfermedades de trabajo el 70% va directamente a un juicio y el 30% restante acude a la Superintendencia. Pero hay quienes no quedan conformes con la incapacidad que se les acredita y además de cobrar lo que les paga la ART inician un juicio por la diferencia de incapacidad, es decir cobran y demandan, que es algo que el actual sistema permite y que cambia con la nueva ley nacional. Esta norma, que entró en vigencia en febrero y a la que la provincia adherirá en breve, impide que quien cobró lo que le pagó la ART pueda también hacer un reclamo judicial. Una cosa excluye a la otra, se puede iniciar un juicio pero no cobrar a la par lo de la ART", explicó Cairo.



Hoy si un trabajador cree que su incapacidad es mayor a la que le reconoce la ART, presenta un certificado de médico de parte que muestra el porcentaje que reclama y puede iniciar una demanda, previo contratar un abogado laboralista.



"En el transcurso del juicio, se sortea un perito, inscripto en un registro de la Corte, que será quien corroborará aquella incapacidad. Acá hay abusos en ambos extremos. Están los peritos que siempre dan incapacidad del 0% y los que tal vez la incapacidad es del 15% y certifican un 30%; eso es muy subjetivo. El tema es que la mayoría de las cámaras laborales se guía por lo que dice ese perito para dar la sentencia", admitió Marcelo Parrino, abogado laboralista que integra el directorio del Colegio de Abogados.





Otra de las particularidades del ámbito laboral mendocino radica en el alto nivel de las tasas de interés que suelen aplicar algunas cámaras laborales.





"Antes se aplicaba la tasa activa, que era más baja que la inflación oficial –18% anual–, lo que hacía que a las ART no les conviniera pagar en el momento la sentencia, porque como la tasa era baja, si dejaban que pasara el tiempo, por la inflación terminaban pagando menos capital. Ahora algunas cámaras aplican la tasa activa libre del Banco Nación, que son muchos más altas –rondan el 40% anual–. Por estos días se espera el fallo que considere si es inconstitucional esa tasa de interés, para que se defina legalmente qué tasa aplicar", dijo el abogado Marcelo Parrino.









Opinión: Abogado y docente universitario Carlos Livellara Esas altas tasas de interés hacen que si una sentencia de $100.000 se da 2 años después de acreditada la incapacidad se terminen pagando $180.000,º por los intereses acumulados.

"En otras provincias, como es el caso de Salta, un perito que es del Forense provincial cobra por su trabajo, es decir por la pericia que hace. Acá cobran entre el 4% y el 6% del monto de la sentencia final, lo que hace que el sistema sea perverso: siempre aparece una diferencia superior a la incapacidad que dio la ART porque, si no, no cobra nadie, y los peritos siempre cobran", desnudó Cairo y añadió: "Además se da el agravante de que acá lo que dice una cámara laboral es casi la última palabra, porque no hay instancia de apelación. Si no se está conforme con la sentencia lo único que queda es llevarla a la Corte de la provincia, pero son los menos los casos que llegan".