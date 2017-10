Aconsejan tener cuidado a la hora de comprar un iPhone

Fernando Martínez (30) compró un iPhone 6 en un negocio del microcentro, en la calle San Juan. Pagó por el modelo $16.054, financiado en cuotas. Era una muy buena oportunidad porque el precio de mercado en el agente oficial que los vende en el país, desde abril, es de alrededor de $22.600. Como en ese comercio se lo vendían más de $6.000 más barato y encima lo podía pagar en varias veces, se decidió a aprovechar " la oportunidad". Pero lo barato le terminó saliendo caro.



Comenzó a usarlo sin problemas, hasta que unos meses después el celular fue bloqueado y no lo pudo utilizar más. Había sido bloqueado "por un agente internacional", le dijeron cuando averiguó. Es decir, el propio fabricante, Apple en este caso, lo dio de baja.



Lo primero que hizo el afectado fue reclamar en el comercio donde se lo vendieron. Allí tuvo la segunda mala sorpresa porque en ese negocio le dijeron que el teléfono no tenía garantía y que tenía que ir al operador de telefonía para reclamar.



Entonces Fernando decidió ir a Movistar, donde le respondieron que si el teléfono había sido bloqueado por el fabricante es porque fue detectado como robado. También le dijeron que "varios compradores de iPhone habían llegado hasta esas oficinas con el mismo problema que yo. Con teléfonos comprados en el mismo lugar y que al poco tiempo de usarlos eran bloqueados y no tenían dónde reclamar".



El tercer paso que hizo Fernando fue hacer la denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor. En este caso le informaron que la denuncia debe ser elevada al Ente Nacional de Comunicaciones. Este es el organismo nacional donde se pueden hacer denuncias por inconvenientes con el servicio, ya sea por problemas técnicos, de facturación o administrativos.



Ahora está a la espera de una respuesta. "Por suerte guardé la factura de compra, esto es lo primero que piden para hacer la denuncia en Defensa del Consumidor, sin eso no se puede hacer nada", dijo el joven.



El profesor en Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza Raúl Tonelli sostuvo que esta situación de bloqueo de un aparato de telefonía móvil se da cuando el fabricante detecta que la unidad ha salido del circuito formal de comercialización.



El profesor de Redes de Computadoras dijo que desde los iPhone 6 en adelante, los equipos de Apple salen de fábrica con un número de identificación único que es como una huella digital. "Cuando detectan que un contenedor ha salido del circuito de comercialización formal porque ha sido robado, se carga en una base de datos, y pasados unos meses, cuando esos teléfonos se comienzan a activar, ellos detectan el movimiento y proceden al bloqueo. Es lo mismo que pasa en un aeropuerto cuando detectan un pasajero con pedido de captura. Esto es un sistema similar", explicó el especialista.



Este sistema permite darle seguridad a los equipos para evitar el contrabando y la venta ilegal.

Tonelli aconsejó que los afectados tienen que hacer los reclamos y si no reciben respuesta tienen que dirigirse a Apple y hacer los reclamos necesarios.