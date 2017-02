"Acompaño a este Gobierno, pero no voy a ser cómplice", disparó Giménez

"No veo preocupación ni ocupación como corresponde. Esto va a terminar mal. Yo he acompañado y acompaño a este Gobierno, pero no voy a ser cómplice de esta falta de atención directa a los problemas de la gente que se está quedando en la calle", dijo el intendente de San Martín, Jorge Gimenez, que por primera vez le lanzó fuertes críticas a la gestión del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo por la ola de despidos y cesantías que se han producido en el último año y medio, especialmente en el sector privado del departamento que él conduce.

"Pareciera que hay dos Mendoza y están gobernando sólo para la 'Gran Manzana', para la capital", dijo Giménez y mencionó grandes empresas que han cerrado o reducido personal.

Mencionó la planta de Baggio, ubicada en Chivilcoy, inaugurada en marzo de 2015, con la intención de triturar y envasar 80 millones de kilos de tomate por año y emplear a 70 personas, además de aprovechar los cultivos de 1.750 hectáreas de productores medianos y pequeños. Hoy Baggio importa la pulpa desde países limítrofes, lo que implica $321 millones menos, sólo para los productores.

Giménez también mencionó a Frusi Argentina, empresa que en 2006 invirtió en El Divisadero en la compra y plantación de 800 hectáreas de almendros. "La cooperativa eléctrica hizo una gran obra para llevar electricidad al lugar e hicimos un barrio para 70 personas, y hoy eso le pertenece a un banco y no hay trabajo", dijo el jefe comunal.

También mencionó a la olivícola Olivi, de Palmira, que cerró la fábrica de aceite y a La Campagnola, que realizó una drástica reducción de personal, todo esto en los últimos meses.

"Se han perdido cientos de puestos de trabajo. Son entre 500 y 600, además de los que se han caído en el comercio. Y, a pesar de eso, es preocupante que no se vea una acción directa de Mendoza. Parece que estas familias que se quedaron desempleadas no fueran mendocinas", enfatizó.

El intendente dijo que, además de la falta de acciones del Estado nacional, le llama la atención "el silencio cómplice del Gobierno de Mendoza y la falta de ocupación en esta grave situación de sus funcionarios" y, además de en la producción, puso el ojo en las importaciones. "Hoy el que puede comprarse un televisor se va a Chile y eso afecta el comercio local y, por ende, el empleo. Hoy se están importando 300 millones de litros de vino y nadie dice nada", cerró.

Apoya la reforma, pero no en este momento

"La economía no arranca, la obra pública no arranca. Hay que ver cómo les mejoramos la vida a los mendocinos con las acciones del Estado. Pensar en reformar la Constitución para la reelección con 600 tipos en la calle es una falta de respeto", lanzó el intendente Giménez, quien, sin embargo, reconoció su apoyo a esa reforma "como lo he sostenido siempre y no tengo por qué no pensar lo mismo ahora, pero estableciendo que la prioridad es resolver los problemas de la gente, ya que si se hacen bien las cosas la reforma es sólo una consecuencia".





Giménez recordó que apoyó las medidas adoptadas por el gobernador. "Siempre las hemos acompañado, al contrario de lo que han hecho con los gobernadores peronistas. Le hemos permitido endeudarse el triple en un año, comparando con lo que se han endeudado los dos gobiernos peronistas anteriores", dijo, recordando la falta de aprobación de presupuestos. "Ahora yo quiero ver que se ocupen de los problemas de los mendocinos, quiero que me convenzan", sostuvo.





"El gobernador ha insistido con su argumento del orden, que me parece bien, pero se ha olvidado de las herramientas de las políticas públicas para defender el empleo y de esta manera, los índices más complejos se están disparando".