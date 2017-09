Aclararon que no están prohibidos los festejos en el Parque

Ricardo Mariotti, director de Parques y Paseos Públicos, explicó: "No hay eventos o festejos prohibidos en el parque General San Martín, pero tratamos de regular y sancionar a quienes hagan alguna actividad allí y provoquen algún daño".



El funcionario explicó que a través de una resolución de la Dirección de Parques y Zoológicos de Mendoza tratarán de controlar y multar a quienes realicen eventos o actividades en el parque y provoquen daños ambientales o materiales.



Los controles están a cargo de la Policía y de personal de Guardaparques, quienes recorren las calles del espacio verde para detectar hechos de vandalismo o eventos que atenten contra el patrimonio del parque.



Mariotti ejemplificó casos como fiestas de egresados, despedidas de solteros, u otros eventos masivos que son fácilmente identificable, aunque insistió que no hay actividad prohibida para realizar en el Parque.



Dependiendo de la gravedad de los daños provocados, la multa puede llegar "hasta 50 mil pesos y además se deben hacer cargo de la reparación y volver al estado original del espacio que habían encontrado. De no cumplirse con esto puede haber acciones civiles".



Obras

Sobre las reparaciones que se realizan para mejorar el parque San Martín, Mariotti indicó que esperan que para octubre se finalice la mayor parte de la obra.



arreglos parque4.jpg Luis Amieva / Diario UNO

Esto no impedirá que el 21 de septiembre los estudiantes festejen su día en los predios, los cuales están todos habilitados.



Además sostuvo que realizarán una campaña para concientizar a los chicos para que no dejen la mugre en los lugares donde celebren su día. "La basura y mugre que quedó después de los festejos del día del niño era para llorar", expresó el director de Parques y Paseos Públicos.