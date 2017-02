Cada año nacen alrededor de 6.000 niños en el Hospital Lagomaggiore, lo que convierte a su maternidad en la más importante de la provincia.



Como ocurre desde hace años, las mamás tienen la posibilidad de inscribir a sus recién nacidos antes de irse del nosocomio, sellando así su derecho a la identidad. Sin embargo, aún con un Centro de Identificación Rápida en el mismo hospital, 518 chicos salieron en 2016 sin ser registrados como indica la ley.



En ese contexto es que el hospital, junto a las autoridades del Registro Civil, abrieron una nueva oficina, dentro de la maternidad –en el 2º piso del hospital– para ajustar aún más la identificación de los niños.



Esta funcionará de manera exclusiva para los bebés nacidos en el hospital. Incluso si la mamá no pudiera levantarse porque tuvo un parto o cesárea muy complicada, será el oficial público quién irá hasta la cama de esa madre a completar el trámite.



La orden establecida para todos los jefes de Maternidad y Neontatología del Lagomaggiore es que ninguna mamá debe ser dada de alta sin que haya realizado la inscripción del chico, ya que luego la tarjeta la recibe en el domicilio. Sin embargo, suele suceder que algunas mujeres se van sin el alta médica, o cuando los chicos ya están en condiciones de salir de internación neonatal, todavía no han terminado el trámite.



Mario Bustos, director del Lagomaggiore, detalló que " la idea es que en el transcurso de 48 horas, entre el nacimiento y el alta médica, el bebé se vaya con la partida y el DNI, entonces se acorta a dos días la identificación del niño".



Desde 2008 el Registro Civil tiene la potestad de anotar de oficio al pequeño, pasado los 40 días de su nacimiento.



Efectivamente, según la ley nacional 26.413/08, a la cual Mendoza adhirió recién en 2012, estableció esta posibilidad para garantizar el derecho a la identidad de los chicos.



En aquel momento se implementó el nuevo certificado de nacido vivo, con nuevas normas de seguridad, para evitar el tráfico de personas, sumando al certificado numerado que aporta el ministerio de Salud, un sello de agua, la huella plantal del bebé y la digital de la mamá, que los obstetras toman dentro de la misma sala de partos.



Con un plazo de dos días, el hospital debe informar de estos nacimientos al Registro Civil, y a partir de allí los papás deben completar el trámite dentro de los 40 días.



Pasado este tiempo, el Registro hará la inscripción con los datos que ofreció la madre en la sala de partos, dónde en general preguntan por el nombre del recién nacido y el de la madre. Entonces, si ese trámite no queda finalizado, el niño o niña es anotado con los datos de filiación dados en ese momento. Esta inscripción es notificada a los papás, pero muchas veces no se enteran porque es difícil ubicarlos en el domicilio declarado.



"Se le ha pedido el compromiso a los médicos, que pidan la inscripción antes de dar las altas, en un horario que esté abierto el CDR para que la mamá pueda hacer el trámite antes de irse. Además, como este será de uso exclusivo para ellas, hasta van en camisón de la habitación a la oficina, con total tranquilidad, y en unos pocos minutos, sin tener que hacer colas ni estar con el público en general. O, por ejemplo, luego de la visita diaria del médico, va el papá a realizar el acta y después puede ir a firmar la mamá", explicó Victoria De Faveri, secretaria técnica del Registro Civil.



La funcionaria también detalló que continuará abierta la tradicional oficina en el entrepiso del hospital, dónde seguirán haciéndose otros trámites para adultos como es del DNI y reconocimientos, en los horarios habituales de lunes a viernes de 9 a 18, y los sábados, domingos y feriados de 9 a 14.



De Faveri confirmó que este mismo modelo de atención será trasladado a todas las maternidades públicas de la provincia.