Abogados recibidos en la Universidad de Congreso asesorarán gratis a jubilados

reparacion historica2.jpg



La ANSES firmó un convenio con la Universidad de Congreso para que los egresados de la institución les brinden asesoramiento y representación letrada de forma gratuita a los jubilados y pensionados que sean parte del programa de reparación histórica.Los honorarios de los abogados los pagará la ANSES.El organismo ya había firmado un acuerdo con la Federación de Jubilados Mendocinos, que preside Edgardo Civit Evans, y con la Universidad Champagnat y la de UCongreso."Las universidades elaboran una base de datos de los profesionales y nosotros la publicamos en la página de ANSES. Lo bueno es que se sabe quiénes son los abogados y así se evita que después les cobren a los jubilados, porque hay que remarcar y recordar que los honorarios los paga el Estado en los casos de las personas que no habían iniciado juicio", explicó Sebastián Cremaschi, director en Mendoza del organismo nacional.Aún no se subió el listado de los profesionales a la página oficial de la ANSES, pero pronto estará cargado y figurará el nombre y el apellido con la dirección, el correo electrónico, el teléfono fijo y el celular.No obstante, aquellos abogados que quieran patrocinar dentro de la reparación histórica podrán hacerlo siempre y cuando no sean empleados del Estado.La diferencia entre estos abogados y los egresados de las universidades que firmaron convenio con ANSES es que los últimos figurarán en el listado con nombre y apellido, mientras los primeros estarán cargados en una base de datos únicamente con el CUIL, sin nombre y apellido, con lo cual el jubilado deberá conocerlo para ingresar el CUIL, y entonces ahí se podrá obtener la representación letrada.Estos abogados particulares deben llevar a cualquier oficina de ANSES con atención al público el DNI, la CBU y la matrícula federal para darse de alta en el sistema.Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la ANSES, resumió oportunamente: "Queremos darles soluciones a los jubilados a los que les cuesta conseguir un abogado para que los represente".