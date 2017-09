5 años sin Johana Chacón: primaron las críticas a la Justicia

Se le quebró la voz una y otra vez antes de hablar. A fuerza de falta de respuestas, debió presenciar un festival que recordó que hace 5 años Johana Chacón , aquella niña que iba al colegio de Lavalle del que ella era directora, desapareció sin dejar pistas.





Silvia Minoli se sobrepuso al dolor una vez más, empuñó el micrófono y repitió lo que viene diciendo desde el primer día: "Yo quiero que la Justicia nos diga dónde está. Quiero una Justicia menos burocrática, que investigue en el momento preciso, sin ver el color, ni el bolsillo de quien va a hacer la denuncia".





La convocatoria al festival "Cinco años sin vos, en nosotras presente Johana Chacón" se difundió y se replicó por las redes sociales: la cita era a las 16 en la plaza Independencia y pese a ser un día laboral, poco a poco, los mendocinos se fueron acercando motivados por el genuino reclamo de justicia que llegó desde Lavalle, pero que también se manifestó en las calles del Gran Mendoza





Así a muchos vecinos y docentes de Tres de Mayo y otros distritos lavallinos que llegaron abrazando los mismos afiches con las caras de Johana y Soledad, que llevaron a cada marcha, se sumaron otros tantos citadinos que aportaron fotos de otras adolescentes desaparecidas: el pedido de justicia reunió a unas 400 personas.





johana-chacon-2.jpg Convocatoria. Desde docentes y vecinos de Lavalle, hasta del Gran Mendoza llegaron portando las fotos de la adolescente que falta desde hace 5 años. Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO.



"Cuando nos sumamos a la investigación de los casos de Johana Chacón y Soledad Olivera, lamentablemente el único término que teníamos para referirnos a ellas es el de desaparecidas en democracia, y cuando empezamos a tener una vía de resolución o una respuesta incompleta, porque el destino o la suerte final de ellas aún no lo sabemos, solo estamos juzgando a quien sería el presunto autor del homicidio, lo hacíamos con la expectativa de no tener que hablar más de niñas o mujeres desaparecidas en democracia. No es casual que yo esté con esta foto acá, que es incompleta porque hay otras chicas desaparecidas. Damos un paso adelante y retrocedemos cinco cuando siguen apareciendo estos casos", remarcó otro de los oradores, el abogado Fernando Peñaloza, querellante en ambos casos.





El letrado llegó al micrófono llevando un afiche con el rostro de Yamila Subía, la adolescente de 15 años que desapareció el 27 de julio en Campo Los Andes, de Tunuyán y sobre de quien a 38 días de su falta, no hay pista alguna.





A los oradores se sumaron también varios músicos como Daniela Trovati, Diego Ortiz, Pablo Luján y Gustavo Kessel y La Rienda, que aportaron un alto contenido social con los temas que fueron interpretando.





El ex director de la escuela Virgen del Rosario, José Luis Faillace, que tuvo a Soledad y a Johana como alumnas se permitió criticar la inacción del Estado y los eternos tiempos de la Justicia: "Después de que Silvia (Minoli) trabajó incansablemente para que el equipo de Antropología Forense, que ha demostrado su idoneidad en la búsqueda de restos de desaparecidos en el país y fuera de él, viniera, finalmente llegó, rastrilló la finca de Curallanca, tomó muestras y esas muestras hoy están depositadas en algún lugar del Poder Judicial de Mendoza, sin que hayan ido a Buenos Aires para hacer el examen correspondiente. Eso es una demostración del desinterés gubernamental en el caso", apuntó.





Entre el público, apareció también Cintia Jofré, pareja del padre de Johana, Bernardo Chacón, quien pidió usar el micrófono para leer una carta que escribió de puño y letra para recordar a la adolescente que convivió con ella varios años.