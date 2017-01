Matías Alé: "El escenario es sanador"

Alejarse. Encontrarse con él mismo, reconocerse y levantar cabeza después de la caída. En ese plan está Matías Alé tras un año bisagra para su vida como fue 2016.





Quiere dejar atrás las crisis y los brotes psicóticos que lo llevaron a la internación en dos oportunidades. Quiere aprender de ellos también para ser más cuidadoso aún en el paso y retomar el camino con la energía que siempre lo caracterizó, con optimismo.





Cuando habla, Matías destila paz y entusiasmo en su nueva etapa, personal y profesional. Por eso no cree en la casualidad para explicar por qué está haciendo temporada teatral en San Rafael y no en Mar del Plata o Carlos Paz.





Lejos de los flashes y chismes de pasillo, sumergido en la naturaleza y tranquilidad del lugar, rodeado de sus compañeros y equipo de trabajo así como de su mamá, que lo acompaña siempre, hay dos cuestiones que el actor y comediante no abandona desde que dejó Buenos Aires para iniciar esta aventura sanrafaelina: las sesiones semanales con su psiquiatra y el amor a su público.





"El escenario es sanador. Ver a la gente aplaudiéndome me alimenta el corazón", confiesa el artista de 39 años que de miércoles a domingos protagoniza la comedia de enredos Mr. Amor, casi casi un galán junto con Belén Francese , Álvaro Waldo Navia, Bianca Lauría, Alejandra Majluf y la sanrafaelina Antonella Lorenzo, dirigidos por Valeria Ambrosio, en el teatro Roma de San Rafael.





–¿Cómo se inició la aventura de hacer temporada de teatro ahí?

–La verdad que no fue una casualidad. Y estoy muy contento de formar parte de esta aventura, siendo pioneros y demostrando a 10 días del estreno que se puede. Hace casi un año me lo propuso Gaby –el productor porteño Gabriel García–. Teníamos proyectado hacer una gira con Mr. Amor... y no fue casualidad aceptar venir a San Rafael para hacer temporada de teatro en un año complicado de salud... Justo hoy –por el viernes– se cumplen 20 años de la muerte de mi papá, con quien pasé las últimas vacaciones aquí porque veníamos siempre a Las Leñas y pasábamos dos o tres días en San Rafael. En ese último viaje juntos, dos años antes de morir, fuimos al cine teatro Roma a ver una película. Además, en esta ciudad y en el teatro Roma pisé por primera vez un escenario comercial, en agosto de 2005.





–Nada es casual, entonces, porque también San Rafael te ofrecía salirte del foco mediático que puede tener Mar del Plata o Carlos Paz...

–Sí, todo pasa por algo. Todo se dio como se tenía que dar. San Rafael es un lugar donde se respira salud, se respira tranquilidad. Estoy comiendo sano, estoy haciendo mucha gimnasia, me cuidan mucho con los horarios de descanso. Es una temporada que es como una continuación de mi rehabilitación. Y viene funcionando perfecto porque me siento muy bien de salud. Me siento muy pleno, muy seguro. Me siento cada vez más lejos de los problemas que tuve. El lunes pasado viajé al psiquiatra y me encontró muy bien. Estoy súper feliz.





–¿Y cómo vivís la recepción del público?

–Ah, eso es increíble. Me emociono cada vez que estoy llegando al teatro y veo la cola de gente esperando entrar, luego me saludan con tanto respeto, con tanto amor. El escenario es sanador. Ver a la gente aplaudiéndome me alimenta el corazón. El sanrafaelino, especialmente, está muy agradecido por lo que estamos haciendo. Es muy lindo sentirse el Darío Vittori de esta era.





–Actúas con una sanrafaelina, Antonella Lorenzo...

–Sí, sí. Es genial. Tenemos una escena juntos. Es divina, tan tierna. Tiene un matiz actoral impresionante, un color de voz tan cálido. Es muy histriónica y hace un personaje muy contenido. Me encontré con ella y con otros actores sanrafaelinos increíbles. Algunos participan en las obras de mi productor, pero también da para que ellos tengan sus propias propuestas. Ojalá pase eso el año que viene. Además, me doy cuenta de que el público que nos va a ver en su mayoría es local. O sea que es una plaza para explotar.





–Aprovechás la estadía para hacer un poco de turismo?

–Fui a Los Reyunos, pero hasta ahora no mucho más. Supongo que ahora que pasó la primera semana estaremos más relajados con el elenco para hacer algo de turismo aventura.





–Y conocer gente, quizás enamorarte...

–¡Qué lindo! Me encantaría, ¿por qué no? Gracias por el augurio. Me encantaría irme con el corazón más contento todavía. Y sería una excusa más para volver.





Los días de Matías Alé en San Rafael

Alejado de la urbe. El comediante se hospeda en un complejo rural en las afueras de la ciudad. Tanto él como su entorno son celosos de revelar el lugar exacto del alojamiento. Dieta especial. Una lista balanceada de alimentos sanos y frescos se encuentra a disposición del actor, quien tiene un seguimiento exhaustivo por parte de su nutricionista. Rutina deportiva. Se levanta a las 10, sale a caminar, hace ejercicios en el gimnasio y nada en la piscina hasta la hora del almuerzo. Acompañado. Su mamá está con él hasta hoy, que regresa a Buenos Aires . En febrero volverá a San Rafael.





500 butacas tiene el teatro Roma de San Rafael. Desde el día de estreno (28 de diciembre) hasta este fin de semana no hubo funciones a sala llena, aunque sí la obra convoca un promedio de 300 personas por día.