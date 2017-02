La actriz y cantante Natalia Oreiro volvió a cantar en la Argentina después de 15 años ante miles de personas reunidas en Parque Camet de Mar del Plata, en el marco del programa Acercarte, impulsado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.



La uruguaya interpretó canciones de su repertorio pero también hits de la trágicamente fallecida cantante tropical Gilda, cuya vida Oreiro llevo al cine en el 2016, en un show denominado "Cumbia & Hits Tour", con el que ya actuó en Israel y en Europa.



En un show gratuito, pasadas las 20:30, Oreiro subio al escenario de Parque Camet de la ciudad balnearia bonaerense en donde mezcló canciones del repertorio de Gilda como "Fuiste", "No me arrepiento de este amor", sumados a canciones propias como "Corazón valiente", "Se me ha perdido un corazón", Me muero de amor", "Río de la Plata", "Que digan lo que quieran", "Turmalina" y "No soporto".



Oreiro lució diferentes cambios de vestuario y en varios pasajes del show recordó a los pasajes musicales de la exitosa "Gilda: No me arrepiento de este amor", de Lorena Muñoz, en la que Oreiro encarna a la malograda cantante.



La actriz y cantante nacida en Uruguay presentó este mismo show con notable suceso por diversos países europeos, pero especialmente por Rusia desde ciudades de Siberia pasando por San Petersburgo hasta concluir en Moscú.





El programa Acercarte busca llevar a turistas y marplatenses espectáculos artísticos de manera libre y gratuita durante esta temporada veraniega.