Los Tipitos confirmaron que ya están "pensando en un nuevo disco"

Walter Piancioli, vocalista y guitarrista del grupo argentino de rock Los Tipitos, confirmó que el cuarteto ya comenzó a componer lo que será el sucesor de "Ojos Tremendos", su última placa editada hace poco menos de un año.



En diálogo con Télam, Piancioli explicó que la vigencia del grupo, que lleva editados más de 10 discos de estudio, pasa por "siempre intentar cosas nuevas" con la composición.



Y anticipó: "Estamos pensando en un nuevo disco. Hay un par de canciones ya hechas y se viene un cambio inminente en la composición".



"Estamos un poco como queriendo probar cosas nuevas. No sé, por ejemplo, tenemos un tema en inglés que es como un rock and roll, medio Blur, con máquinas. En este giro me parece que hay un disco un poco llevado adelante por la orquestación y el oscurecimiento un poco de las canciones, reveló.



Al reflexionar sobre "Ojos Tremendos", editado en 2016, donde eligieron a Michel Peyronel, ex Riff, como productor, y abandonar los programas de edición digitales, sostuvo: "Nos gustó mucho el hecho de hacer tomas enteras. Toda la viola de un saque, y no editar".



Los Tipitos, con una raíz y una historia muy fuerte en la escena balnearia, donde supieron hacerse fuertes verano a verano, con históricas giras y shows en ciudades como Villa Gesell y Mar del Plata, sienten que estos shows del verano, que mañana los depositará en Necochea, son "como volver a las raíces del grupo, tienen un plus, porque es una sensación de revival".



"Lo intentamos hacer todos los años, a veces se puede y otras veces no. Esta vez nuestro manager, lo pudo armar y está buenísimo hacer una girita de seis fechas seguidas, que es una gran cosa a como está la situación hoy. Lo tomamos con alegría, con esa cosa que tiene extrañar tocar tan seguido, una fecha atrás e la otra, como hacíamos cuando estábamos en Gesell a la noche".



Piancioli, al ser consultado sobre la polémica suscitada alrededor de si el rock está vivo o muerte, como manifestaron algunos veteranos músicos del rock nacional, sentenció: "Me parece que la discusión es entre lo industrial y lo muy industrial, donde se notan los hilos, y lo que tiene más impronta desde lo genuino, desde lo compositivo de la parte artística de un grupo".



"A mí me parece que hay propuestas muy buenas, y cuando digo buenas, quiero decir que priorizan lo artístico, y después hay bandas que sucumben un poco a la industria. No sucede solamente acá, sucede en todo el mundo. Me gusta Conexionistas (ganadores del concurso Camino a Abbey Road 2015), que si bien son allegados nuestros, porque son mis sobrinos, disfruto mucho de sus discos y canciones", recomendó.



En ese mismo sentido, Piancioli, quien además de haber producido el disco Push, un gran disco del grupo que comparte con Raúl Ruffino, Federico Bugallo y Pablo Tevez, trabaja con grupos del under nacional, recomienda a Para Exótica, oriundos de Campana, con quienes estuvo trabajando en el último tiempo, y revela que en su casa tiene aún una pila de demos para escuchar, porque siempre está buscando sonidos y grupos nuevos.



Los Tipitos se presentarán mañana a la medianoche con un show íntimo y cargado de clásicos en Sahara Bar Club de Necochea, que sigue sumando destacadas producciones a su intensa agenda de de verano, en tándem con su emprendimiento hermano Etiopía, donde ya estuvieron recientemente Joaquín Levinton, líder de Turf, y Marcelo Moura, de Virus, entre otros destacados artistas.