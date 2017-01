A los 58 años, incluso una leyenda de la música pop como Madonna puede sentirse oprimida por el sexismo imperante y por aquellos que le reprochan la juventud de sus amantes.



"Me he sentido oprimida", admite la "Material Girl" a la revista Harpers Bazaar.



"En gran parte se debe al hecho de que soy una mujer, pero también porque me niego a llevar a una vida convencional. He creado una familia poco convencional", estima la cantante, que agrega: "He tenido amantes que eran tres décadas más jóvenes que yo. Eso molesta a la gente. Tengo la impresión de que todo lo que hago incomoda mucho a las personas".



Quien marcó el ritmo de los años 1980 con "Like a Virgin" estuvo sentimentalmente vinculada a hombres de menos de treinta años y no lo ha ocultado.



Entre ellos, el modelo marfileño Aboubakar Soumahoro, el bailarín francés Brahim Zaibat y el holandés Timor Steffens. Madonna --que tiene cuatro hijos y estuvo dos veces casada-- sostiene además que es víctima de sexismo porque se le pide que deje de trabajar.



"¿Acaso alguien le ha dicho a Picasso: bueno, tienes ochenta años y ya has pintado demasiados cuadros?".



La cantante, que el año pasado ha hecho una gira mundial para promover "Rebel Heart", su último álbum, estará nuevamente frente a las cámaras para realizar el film "Loved", cuyo guión escribió ella misma, sobre la base de la novela de Andrew Sean Greer, "The Impossible Lives of Greta Wells". AFP-NA