Macri asistió al Tedeum, ante fuerte mensaje social de la Iglesia: "La inequidad genera violencia"

El arzobispo Mario Poli elevó un fuerte mensaje social frente al presidente Mauricio Macri durante el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana. "La inequidad genera violencia", sentenció.



Además, expresó que "comprobamos que muchos pueden pensar que no hay motivo para hacer fiestas patrias cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado". Ante el mandatario y la primera dama Juliana Awada, añadió que "no existe realidad social que no pueda ser redimida".



Si bien valoró las estadísticas oficiales al referirse a la pobreza en el país, subrayó que "los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias" y afirmó que "nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el prójimo".



"La solución a nuestros desafíos internos, algunos estadistas lo llaman deuda social interna, depende prioritariamente de nosotros", expresó el cardenal primado de la Argentina.



Además, advirtió que "es conveniente volver a confiar y apostar a las reservas culturales, morales y espirituales de nuestro pueblo, así como también a su capacidad de trabajo e ingenio científico que, unido a la perseverancia en las pruebas, le ha permitido sobreponerse a tantas promesas incumplidas, fracasos y postergaciones". "Dejémonos interpelar por la realidad humana que vivimos", remarcó.



En el marco del aniversario número 207 de la Revolución de Mayo y tras su descompensación en Ecuador, Macri concurrió al Tedeum en la Catedral . En declaraciones periodísticas, el mandatario aseguró que se encuentra en buen estado de salud.



"Estoy bien de salud, fue una descompensación por la altura. Me bajó la presión y tuve que hacer reposo. Fue un momento feo, pero nada grave", dijo el Presidente en declaraciones a Canal 13. "Voy a estar en el Tedeum y voy a poder darles un mensaje de entusiasmo", añadió.



Desde la explanada de la Avenida Rivadavia, el líder del PRO llegó junto a su equipo de trabajo a la Catedral Metropolitana. Tras dejar una ofrenda floral en el mausoleo donde descansan los restos del general José de San Martín, el jefe de Estado junto a Juliana Awada, y su equipo de Gobierno escuchó las palabras que brindará el arzobispo porteño.



Además de los integrantes del Poder Ejecutivo, también asistieron líderes de diferentes confesiones y representantes de distintas instituciones religiosas que fueron invitados por la Iglesia.



Una vez concluida la ceremonia, Macri y los ministros del Gabinete volvieron a la Casa Rosada para encabezar un almuerzo con organizaciones barriales y sociales convocadas por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.



El tradicional locro patrio y los pastelitos de dulce de membrillo se servirán en el Museo Casa Rosada, ya que ante el pronóstico de lluvia se decidió hacerlo en ese lugar y no en la Residencia Presidencial de Olivos.