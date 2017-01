El titular de YPF propone replicar el acuerdo de Vaca Muerta en otros sectores

El presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, dijo el Gobierno debería "aprovechar esta experiencia para aplicarla en otros sectores" en relación al acuerdo para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, anunciado el martes por el presidente Mauricio Macri.



Gutiérrez destacó el acuerdo entre los gobiernos nacional, el de Neuquén, los trabajadores y empresarios, señalando que la explotación del yacimiento de Vaca Muerta "va más allá de un gobierno" y agregó que aunque hoy es "una realidad incipiente, tenemos por delante "20 años de explotación de recursos".





Embed "Las medidas potenciarán el desarrollo de los recursos no convencionales y promoverán inversiones”, dijo Miguel Gutiérrez, presidente de YPF — YPF (@YPFoficial) 10 de enero de 2017

El titular de la petrolera propuso además que los empresarios tomen nota para buscar acuerdos similares. "Se podría aprovechar esta experiencia para aplicarla en otros sectores", afirmó.Gutiérrez, en declaraciones a radio Mitre, puso de relieve que "hubo un muy buen diálogo de todas las partes y eso es muy necesario. Hubo momentos en que se trabó una negociación que comenzó en agosto, pero todos pusieron su parte para seguir adelante".Asimismo aseguró que YPF "es rentable", mencionó la suba de las acciones de la petrolera casi el 12% tras el anuncio del acuerdo de Vaca Muerta. "Estamos muy contentos con lo que pasó con nuestra acción. Estamos recibiendo informes de bancos donde ven que el valor de la compañía está muy subvaluada por el mercado", dijo.En un comunicado de prensa YPF explicó que el objetivo del acuerdo para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, busca mayores niveles de eficiencia, productividad y sustentabilidad.Esta firma –agrega- es el resultado de un trabajo en conjunto en el estuvieron involucrados los principales actores de la industria, como Gobierno, gobernadores provinciales, gremios y representantes de las empresas productoras, que establecen nuevas reglas e incentivos y pone de relieve que Gutiérrez "fue el impulsor del proyecto".Este acuerdo "es una muestra de lo que podemos lograr como industria cuando todos trabajamos con un mismo objetivo. Estas medidas nos van a permitir potenciar el desarrollo de los recursos no convencionales en el país y promover inversiones para generar la energía que la Argentina necesita para su desarrollo", afirmó Gutiérrez.Precisa que entre los principales cambios se encuentran la definición de las dotaciones de los equipos de servicio, la eliminación de horas taxi para buscar un equilibrio en los sueldos del sector petrolero, la utilización de luz artificial para realizar maniobras nocturnas para un mejor aprovechamiento del tiempo y evitar tiempos muertos, las operaciones simultáneas, ya que en una misma locación podrá tener dos o más empresas de servicios operando al mismo tiempo y una jornada laboral de ocho horas, de lunes a viernes para tareas operativas y de mantenimiento.Por otra parte el secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, afirmó este miércoles que el acuerdo implica una "flexibilización laboral encubierta" que deja "mal parado" al resto de los sindicatos del sector."Si el sindicato más grande de la región y de la industria en materia petrolera acepta hacer una adenda al convenio, indudablemente el costo para nosotros es mucho más alto" y "nos deja muy mal parado al resto de los sindicatos del país", expresó el titular del gremio con sede en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.Ávila disintió de este modo con su par de Neuquén, Guillermo Pereyra, quien tras el acto en Casa de Gobierno afirmó que el reglamento de trabajo establecido para Vaca Muerta "no implica una flexibilización laboral sino que crea condiciones para que vengan inversiones" y calificó al convenio alcanzado como "beneficioso para los trabajadores"."El convenio no crea condiciones de trabajo sino condiciones para que vengan las inversiones", señaló ayer Pereyra.