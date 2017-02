El Gobierno gastará 285 millones de pesos en refaccionar la Casa Rosada

El Gobierno presentó el plan de refacciones que llevará a cabo en la Casa Rosada y resaltó que el objetivo es que "sirva para los próximos 100 años", ya que advirtió que si no se realiza, "en 10 o 15 años va a dejar de ser habitable".



"Lo que encontramos fue lamentable. En las obras que se hicieron no hubo un apego a lo patrimonial, no hubo un criterio de respeto a lo original", sostuvo el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis.



Y agregó: "Si no se hacen estas reformas, en 10 a 15 años esto va a dejar de ser habitable".



En diálogo con los periodistas acreditados en el Salón de los Científicos, el funcionario nacional precisó que el plan denominado "Casa Rosada del Siglo XXI" se realizará en tres etapa y tendrá un costo total de 285 millones de pesos.



De Andreis reconoció que "hubo una discusión interna" respecto a la inversión y señaló que "por eso se decidió hacerlo en etapas".



La finalización de las obras del plan está prevista para comienzos del 2019 y en el despacho del presidente Mauricio Macri no se realizarán tareas, aunque deberá llevar a cabo sus actividades en la Quinta de Olivos durante algunas semanas para "evitar los ruidos".