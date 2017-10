Expedientes X: El agente Doggett retornaría en la nueva temporada

La próxima temporada de Los Archivos X, la número 11 de la popular serie, no solo marcará un retorno ligado a algunas dudas importantes de la saga, como es lo relativo al hijo de Mulder y Scully, sino que también involucrará el retorno de caras conocidas.





Si por un lado está el Fumador, el clásico villano ligado a todas las conspiraciones y que vuelve tras su aparente muerte al final de la serie regular, ahora en TV Line informan que en Fox también buscan lograr que el actor Robert Patrick retorne para interpretar al agente John Doggett.





Chris Carter, el creador de la serie, reveló al portal que inicialmente consideró incorporar a Patrick en uno de los primeros episodios de la nueva temporada, pero no lo pudo hacer por su compromiso con la serie Scorpion. "Pero eso no significa que no lo verán esta temporada". explicó.





El agente Doggett reemplazó a Mulder tras su abducción al comienzo de la octava temporada y estuvo presente en la serie hasta el final, pero no ha sido recuperado durante todo el revival de Los Archivos X.

La nueva temporada comenzará el próximo año. Aunque por ahora no hay fecha oficial, en Fox Latinoamérica informan que el retorno se concretará en enero.