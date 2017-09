Leonardo DiCaprio interpretaría a Stan Lee en un biopic sobre su vida

Stan Lee participó en todas y cada una de las películas de Marvel a través de un divertido cameo. Los seguidores del famoso editor de cómics han tenido la oportunidad de verlo caracterizado como un cartero, como un conserje o como el vecino que manda callar al Hombre Araña en Spider-Man: Homecoming.





Después de tantos años paseándose por el set de rodaje de estas cintas, ha llegado el momento de que sea otro el que se disfrace de Lee y explique en profundidad cuál es su importancia en la Casa de las Ideas. El ganador un Oscar Leonardo DiCaprio (El renacido) ha sido el primero en ofrecerse voluntario para protagonizar un biopic sobre la vida de esta leyenda de los cómics.





El creador de los Cuatro Fantásticos no dudó al admitir esta información (vía AIPT!) durante la convención HASCO, la cual ha sido organizada por la conocida marca Hasbro. Lee ha sido invitado al evento para hablar de las nuevas películas de Marvel, momento en el que ha aprovechado para confesar que uno de sus vecinos se acercó a él pidiéndole un papel en la cinta que resumirá sus 94 años de vida.





Lo creas o no, ya he discutido este tema con Leonardo DiCaprio. Él es mi vecino y hablamos un día hace meses, él me dijo: 'Sería muy divertido protagonizar tu historia en la gran pantalla'. Así que yo le dije: 'Bueno, te haré una audición'. Tengo que asegurarme de que el chico es capaz de hacerlo

Además de bromear sobre las capacidades interpretativas del actor, también ha afirmado que es un gran confeso de su trabajo y que tiene toda su casa "empapelada con pósteres gigantes de Marvel".





En las últimas semanas, DiCaprio ha sido relacionado con un Warner Bros. y una posible cinta sobre los orígenes de El Joker. El protagonista de Shutter Island podría dar vida a estos dos iconos de los cómics en los próximos años, esto supondría el estar ligado con las dos grandes Universos de superhéroes que existen en la actualidad al mismo tiempo.