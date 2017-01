María José Gauto Sánchez es la nueva reina de la Vendimia de Lavalle

María José Gauto Sánchez, de 22 años,del distrito de Costa de Araujo, es la nueva reina de Lavalle en esta Vendimia 2017, quien obtuvo 41 votos.



Entre las nueve candidatas, María José Gauto Sánchez, de 22 años, fue electa para representar a Lavalle en la fiesta Nacional de la Vendimia.



Las primeras palabras de la nueva reina de Lavalle fueron: "No tengo más que palabras de agradecimientos, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeras, que fueron grandes compañeras. A Lucía que vamos a compartir todo un año. A la delegación de Costa de Araujo, a todo mi pueblo querido y a toda Lavalle entera. Verdaderamente Lavalle te enamora".



Con 31 votos, la Virreina de Lavalle es Lucía Ayelén Rodríguez, representante del distrito Alto del Olvido.



Lucía también dio sus primeras palabras una vez coronada: "Prometo acompañar a María José en todo momento. Les deseo a todos productores muy buena cosecha y que el tiempo los acompañe".



Con esta coronación, Rocío Fuster, reina de la Vendimia de Lavalle 2016, dejó sus atributos.



En medio de la votación la candidata de la localidad Tres de mayo se descompensó y debieron llamar una ambulancia para que la asistiera. Al parecer el intenso calor y los nervios le jugaron una mala pasada.



La fiesta "Lavalle...te enamora" y la elección de la nueva reina departamental estuvo presenciada por el intendente Roberto Righi y la actual Reina Nacional de la Vendimia, Giuliana Lucoski.



La Reina Nacional dijo a Vivo Vendimia, por Radio Nihuil ,que estaba muy emocionada con esta nueva elección de la reina de Lavalle, y sostuvo que Rocío Fuster fue como una hermana para ella.



Sostuvo que durante su mandato "fue todo un desafío, porque es un mundo nuevo que no sabía como manejar", pero aprendió e hizo todo para representar siempre bien a Mendoza y todos sus productos.



Además Giuliana indicó que se siente muy conforme en un balance general de su año como reina Nacional.



Dijo que los momentos más emocionantes que vivió fue "cuando me coronaron y volver a Lujar. Eso fue un momento muy importante, cómo me recibió mi pueblo de toda la vida. Yo les llevé el regalo de la corona y es algo que repetiría mil veces".



"Estoy tratando de no pensar mucho porque sino lo sufro más. Estoy con mucha alegría disfrutando todo lo que queda y trato de no pensar que voy a dejar de ser reina. También siento nostalgia cuando veo a las nuevas reinas y recuerdo cuando yo pasé eso", expresó Giuliana Lucoski.



En cuando a la polémica de cambiar la forma de votación para la elección de la Reina Nacional, Giuliana aseguró: "A mí me gustaría que vote el pueblo porque es una recompensa, están desde el primer momento inicial y hasta el final de la Vendimia. Pero si me gustaría también que siga una parte de voto convencional. Que sea un 50 y 50".