El OAL Lavalle ya funciona en nuevas instalaciones

Las autoridades del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes asistieron a la inauguración de la nueva sede del Órgano Administrativo de Aplicación Local de la Ley 26.061 (OAL) de Lavalle.



Junto a la Directora de Protección y Promoción de Derechos, Véronica Álvarez y el responsable del Departamento de Patrimonio y Control de Mobiliario de la Dinaf, Roberto Suarez, participaron del acto representantes del Concejo Deliberante de Lavalle y del Ejecutivo municipal.

El edificio, ubicado en calle Uruguay 37 del distrito Villa Tulumaya, ofrece mejores condiciones para la atención de los niños y adolescentes del departamento.

Verónica Álvarez resaltó que este tipo de mejoras facilita la compleja tarea que realizan diariamente técnicos y profesionales. "La temática no es fácil, y si a eso le sumamos que el lugar no es adecuado, que los niños no están cómodos, nuestra labor se dificulta mucho más", explicó.

Después del acto, la coordinadora del OAL Lavalle, Gabriela Villegas, guió un recorrido por las modernas instalaciones del organismo dependiente de Dinaf.



Fuente: Gobierno de Mendoza