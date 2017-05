Las razones por las que Analía Franchín le dijo que no al "Bailando 2017"

Una de las famosas que tentaron para sumarse a la pista más famosa es Analía Franchín, la periodista de "Los Ángeles de la mañana", que la semana pasada había dicho que lo iba "a pensar".





Finalmente, este portal puede confirmar que Franchín no estará en el reality que conduce el Cabezón de Bolívar y ella mismo dio las razones: "No voy porque no termina de tentarme y estoy en un momento personal que priorizo otras cosas".





De esta manera, Analía seguirá abocada a las cuestiones personales que más le interesan, al menos en la actualidad. ¿Tendrá la chance en un futuro o el tren del Bailando pasa solo una vez?

El lunes próximo debutará en la pantalla del Trece una nueva edición del "Bailando por un sueño", certamen que conduce Marcelo Tinelli en su programa "Showmatch".