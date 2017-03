Gonzalo Bonadeo estuvo de invitado en Bloody Mary y h abló de los inicios de su carrera y su enfrentamiento con el entonces motonauta Daniel Scioli ; además, analizó la crisis del fútbol argentino, el rol de los dirigentes y la falta de políticas deportivas de largo plazo.

Bonadeo recordó los cruces de información en la época en que el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli competía en su lancha: "Un político que hace trampa desde el deporte, no le doy el crédito jamás, es imposible que sea una persona decente. Con Scioli, me querían obligar a escribir maravillas".

"Si yo veo que tu agente de prensa trae sobrecitos todos los meses, no me hagas pasar por boludo", agregó Bonadeo.

Consultado sobre las medidas que tomaría en el ámbito deportivo, Bonadeo dijo: "Mi ilusión sería la construcción de una política deportiva, mejores dirigentes y muchos más ladrillos. Mientras en Argentina no entendamos que es mucho más importante para un club construir una pileta cubierta que traer una lateral por la derecha que satisfaga al técnico de turno, estamos en el horno", remarcó.

Más tarde, Bonadeo confesó: "Estuve a cinco minutos de asumir en la Secretaría de Deportes con Néstor Kirchner. Claramente querían meter a alguien que hubiese sido un freno para Scioli". Y luego agregó que si ocurría, sólo "iba a durar diez días".