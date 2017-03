Salió a la venta Nintendo Switch

Nintendo Switch, la nueva consola del gigante japonés, salió a la venta en Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, con un costo aproximado de 300 dólares y la característica de ser una plataforma modular que lleva cartuchos y funciona tanto de sobremesa como portátil, al adaptar sus componentes.



El objetivo de Switch, cuyo primer envío sumó las dos millones de unidades, es el de convertirse en una de las plataformas de referencia entre sus potentes competidores y dejar en el olvido el deficiente desempeño de su antecesora, la Wii U.



El nuevo producto de Nintendo funciona como una consola doméstica cuando se conecta al televisor mediante una base ("dock"). Pero también como dispositivo portátil una vez que se separa de ella, lo que le brinda al jugador la posibilidad de continuar con el juego desde el mismo punto de forma inmediata y en cualquier sitio.



Esta movilidad es la gran clave de Nintendo, "una característica que ninguna otra compañía ofrece hasta el momento" y un concepto con el que desde el punto de vista técnico "ha dado en el clavo", subrayó Serkan Toto, consultor de la industria de los videojuegos, en declaraciones a la agencia EFE.



El antaño fabricante de naipes y juguetes de Kyoto (oeste) tiene un arduo camino por delante ante la competencia de la PlayStation 4 de Sony -que ha vendido más de 53 millones de unidades- y la Xbox One de Microsoft, dos consolas de alta gama que se lo pondrán difícil.

Nintendo cuenta con un as bajo la manga entre la oleada de juegos anunciada hasta finales de año -13 títulos de salida (20 en Japón) y más de 60 juegos independientes-, entre los cuales está "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", un vendedor nato del sistema.