Deberán pagarle más de un millón de pesos a un trabajador del Lagomaggiore que se contagió con VIH

Una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) deberá pagarle más de un millón de pesos a un trabajador que se enfermó de SIDA cuando trabajaba como enfermero en el Hospital Lagomaggiore.

La historia que derivó en un litigio civil tiene sus inicios en 1985, cuando el hombre –se reserva su identidad- ingresó a trabajar como enfermero en el Hospital Neuropsiquiátrico El Sauce, pasando a planta permanente del Gobierno de Mendoza al año siguiente.

Tres años después, el protagonista de la historia fue trasladado al nosocomio ubicado en la Séptima Sección de Ciudad. Durante una década estuvo ejerciendo como ayudante en la sala de partos, aunque luego estuvo en otras especialidades como neonatología y clínica médica.

En el año 2002 se recibió de Técnico en Higiene y Seguridad y comenzó a encargarse del tratamiento, administración y organización de todos los residuos patológicos del establecimiento sanitario. Entre sus labores debía retirar todo órgano, tejido humano, elemento utilizado en operaciones y otros, como gasas, jeringas y sondas.

Según explicó en la denuncia civil, estos residuos se llevaban a una cámara donde eran distribuidos en diferentes cajas en base a sus características. Esto lo dejaba expuesto a pincharse, cortarse o salpicarse con sangre u otros fluidos de los pacientes. Aproximadamente se recolectan 700 kilogramos de desechos por semana.

En octubre de 2012 comenzó a sentir los primeros síntomas. Decaimiento, cansancio y pérdida de peso eran los factores que lo llevaron a realizarse un análisis, aunque un médico le diagnosticó en ese entonces problemas de hígado y un posible estado depresivo.

Dos meses después, el hombre había perdido casi 40 kilogramos, sumado a un malestar generalizado. En enero de 2013 decidió pedirse una licencia por enfermedad y realizó nuevos estudios, los que revelaron que se había contagiado con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual ya había producido la seroconversión y padecía SIDA en fase dos –hoy en fase cuatro-.

El 28 de febrero le dictaminaron una incapacidad laboral del 70 por ciento y accedió al beneficio de retiro transitorio por invalidez.

De todas formas, el empleado promovió una demanda contra la ART Prevención reclamando poco más de 1.300.000 pesos. En la presentación judicial planteó que en su trabajo se violaron recomendaciones tales como realizar controles periódicos de VIH. Si hubiera detectado el virus con anterioridad, podría haberse evitado el desarrollo de la enfermedad.

Desde la ART contestaron la demanda asegurando que el trabajador nunca realizó la denuncia respectiva de cuando se contagió y que "al no existir herida punzo cortante sospechosa se debe descartar que las tareas cumplidas sean causa de su enfermedad".

La Justicia laboral consideró que no se cumplía con las normativas de higiene y seguridad, ya que no se realizaban controles periódicos, tal como detalló el técnico. Por otro lado, las máquinas que utilizaban estaban en mal estado de conservación y otros elementos no estaban en óptimas condiciones, como los baños y los ascensores.

Desde el hospital no separaban los desechos incompatibles, no brindaban elementos de seguridad adecuados y no evitaba la acumulación de estos residuos en estado de putrefacción. Los trabajadores muchas veces no efectuaban las denuncias de pinchazos o accidentes porque era trámite de extensa burocracia.

Una compañera de trabajo que declaró en la causa aseguró que el hombre era jefe pero igual realizaba tareas de manipulación de desechos porque le faltaba personal, así como también dictaba cursos de seguridad entre sus pares.

La jueza Viviana Gil, de la Quinta Cámara del Trabajo, terminó condenando a la ART a pagar una suma de 939 mil pesos al denunciante, la cual ascenderá considerablemente ya que se deben calcular los intereses desde abril de 2013 hasta el día de la fecha.