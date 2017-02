"La moda no es para todo el mundo y ya es hora que se entienda". La desafortunada frase pertenece a una diseñadora de una marca de ropa como respuesta a la queja de una mujer por la falta de talles.





Brenda Matos contó en redes sociales su odisea en un Shopping al intentar conseguir ropa de su talla. Y en lugar de recibir una disculpas o solución de las marcas, se llevó una "reprimenda" por parte de una diseñadora.





Anna Novikov es la diseñadora en cuestión que generó la polémica al asegurar: "La moda no es para todo el mundo y ya es hora que se entienda", posteó en el muro de Brenda.





"Es muy difícil tener como estética personas que se descuidan constantemente", señaló la asesora de moda, desnudando el perfil discriminatorio de la mayoría de las marcas de ropa.





Esta actitud confirma que la moda en la Argentina no respeta la ley de talles porque no quieren que determinados cuerpos luzcan sus modelos.





La odisea de Brenda se multiplica por miles y su reclamo tuvo una gran adhesión.





Hasta Jorge Rial fue uno de los que condenó la respuesta de la diseñadora y escrachó a una de las marcas. "Un amor las diseñadoras de @KOXISmoda", tuiteó.





— JORGE RIAL (@rialjorge) 7 de febrero de 2017





Cada vez es más frecuente encontrar un talle XL con medidas que no son las correspondientes. Ni hablar de los casos en los que un XXL responde a las medidas del L. La ley no se respeta y muchas personas son marginadas por no tener el cuerpo que quiere imponer la dictadura de la moda.