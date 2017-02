La respuesta de Ivana Icardi a Yasmila: "Â¡A bancÃ¡rsela!"

Un fuerte cruce en Twitter se suscitó en los últimos días entre Ivana Icardi , su novio Luifa Galesio y Yasmila Mendeguía.





Los tres estuvieron en la casa de " Gran Hermano 2016" aunque afuera del reality no tienen una buena relación.





Al parecer, el inconveniente entre los tres comenzó por unos tuits de la rosarina y hermana de Mauro Icardi agrediendo a Yasmila por una pelea con Matías Schwartzman.





El portal porteño PrimiciasYa habló con Yasmila para que amplíe los detalles de este enfrentamiento: "Te soy sincera, no quiero armar quilombo. Arrancó todo porque yo me la agarré con Matías Schwartzman en enero, le abrí las puertas de mi casa y desapareció totalmente. Hablaba pestes de Luifa e Ivana, pero eso no me molestó. Ivana empezó a tuitear y a bardearme para defender a Matías. Pero a mí no me conviene ningún escándalo o quilombo, porque la TV no me gustó en cuanto a lo que estaba haciendo, ni a nada. Estoy por estrenar una obra de teatro, no quiero que un chisme me perjudique en la carrera".





Y sumó sobre su alejamiento de Twitter: "Estoy estudiando, no quiero que se pinche todo por un simple quilombo que no tiene ningún sentido. Borré mi cuenta porque no me interesa. Quise explicar lo de Matías y empezaron a bardearme y a defender a Ivana y a Luifa. La realidad es esa, estoy con mi carrera y no quiero que se hable de puterío. Voy a hacer teatro en calle Corrientes a partir de mayo, con la comedia 'El hijo de puta de Rubén', con dirección de César Espósito. Tampoco tuve una fascinación con el Twitter, lo tenía por los fans, pero no resultó. Hay mucha gente mala leche que lo único que quiere es insultar. Lo usaba para difundir mi obra de teatro, pero ahora usaré Instagram".





Para cerrar, reafirmó: "Ellos se enroscaron, mi tuit no fue para ellos. Seguramente ella no sabía lo que había hecho por Mati. No soporto la falsedad y la hipocresía. Lo dije, vi que el medio no me servía y eliminé la red social".





Luego de esta nota, sin nombrarla, Ivana respondió vía Twitter: "A bancarsela!!! En mi vida me puse a insultar a nadie y cada mes salia a picantear, si no le interesaba el puterio callese señorita!!!" (Sic).





Cabe señalar que este medio se comunicó con Luifa e Ivana para que tengan el mismo espacio que Yasmila para hablar del tema pero optaron por no hablar al respecto.