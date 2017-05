Isabel Macedo , la actriz que le dio vida a Raquel en Amar Después de Amar por la pantalla de Telefé, contó que su marido y actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, miró toda la novela junto a ella y reveló cómo reaccionó ante las escenas hot con Mariano Martínez.





"Yo lo acompaño en todos los eventos, él me acompaño mirando la novela, como el ama su trabajo, entiende que yo amo el mío, y miró toda la novela y no dijo nada", confesó. "Vimos toda la novela juntos, es la persona más segura que conozco".





Sobre su relación con el gobernador, expuso entonces que "cuando me propusieron el personaje de Raquel yo dudaba de hacerla porque la distancia es muchísima, pero él me re motivó a hacerlo porque sabe que todo esto me apasiona y la oportunidad que era para mí", indicó la actriz y aseguró que su marido no se incomodó con las escenas más subidas de tono que ella protagonizó junto a Federico Amador y Martínez.





Además, en diálogo con Por si las moscas, se comparó con su personaje y confesó: "Soy bastante Raquel, siempre elijo creer, siempre pienso que el otro lo hizo sin querer, que todos tenemos la posibilidad de equivocarnos para hacernos mejores. Este personaje fue de los más lindos, fue increíble que confiaran en mí, que creyeran que yo tenía todas esas herramientas que se necesitan en este personaje", subrayó.