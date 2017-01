Cajas de ahorro de los niños: afirman que lo mejor son las metas cortas

Por más raro que suene, dejará de ser extraño empezar a ver a niños y adolescentes menores de 18 años retirando dinero de cajeros automáticos o pagando con tarjeta de débito en algún comercio.





Esto gracias a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reglamentó la creación de las cajas de ahorro para menores de edad. Para los economistas es una buena medida si se trazan objetivos a corto plazo, ya que si no, lo ahorrado perderá contra la inflación





El BCRA lanzó esta nueva posibilidad para menores, con la idea de facilitar las operaciones económicas cotidianas de los chicos, además de estimular la educación financiera, pero también buscando ampliar la bancarización a través del uso de los medios electrónicos de pago.





Para estas nuevas cajas de ahorro, los menores podrán tener una tarjeta de débito a su nombre, estar autorizados para extraer dinero en efectivo de cajeros automáticos, hacer compras en comercios y transferencias o pagos a través de cualquier medio electrónico como homebanking, aplicaciones para celulares o cajeros, entre otros.





Es decir que podrán realizar las mismas operaciones que se hacen con las cajas de ahorro y las tarjetas de débito convencionales.





"Como metodología para que los chicos aprendan y entiendan qué es el ahorro y empezar a manejarse con el pago a través de las tarjetas está bueno, pero hay que ajustarlo a la realidad de que con la inflación no puede ser a largo plazo, porque si no se genera el efecto contrario", expresó el economista Roberto Roitman.





Teniendo en cuenta eso, recomendó que los padres, quienes serán los titulares de las tarjetas, tracen junto con sus hijos metas a corto plazo. "Por ejemplo, planteando el objetivo de que hay que ahorrar cierta cantidad de dinero para comprar en los próximos seis meses algún bien. De esa manera, no se genera un ahorro eterno en el que se pierde contra la inflación".





También será el titular de la tarjeta (puede ser un representante legal en caso de que el menor no tenga padres) el que podrá decidir un límite diario máximo de débito, en una o más transacciones.





Una vez que el adolescente autorizado en la cuenta cumpla los 18 años y pase a ser mayor de edad, la caja de ahorro para menores podrá convertirse en una caja de ahorros convencional. En ese caso, el titular podrá ser el ahora mayor, su padre, madre o representante legal, o ambos a la vez.





En cuanto al funcionamiento de la medida Roitman no espera que tengan demasiado impacto, ya que "los bancos no promocionan los negocios que no le convienen y si no les dan comisiones altas o el Central los presiona, no les interesa".





¿Educación o apurarse y quemar etapas?

El licenciado en Psicopedagogía Alejandro Castro Santander dialogó con Diario UNO y expresó una visión coincidente con la del economista Roberto Roitman. Él considera: "Es una ocurrencia nostálgica de las épocas en las que fuimos capaces de ahorrar" y que depende de la manera en la que aplicarán el uso de las cajas de ahorro, el resultado que puede dar, pero "aunque lo que ahorren termine siendo una pérdida por la inflación, no quita la enseñanza y el aprendizaje de esa actitud".

En ese sentido, apoyó la teoría de las metas a corto plazo, porque ahí entran aspectos educativos en lo que respecta a que los niños se esfuercen para conseguir que los padres les den dinero para guardar. "Tendrán que hacer un esfuerzo para ganar plata, para no gastarla, y empezarán a darle valor al sacrificio (medido por la edad) entendiendo que el dinero no cae del cielo".

La licenciada en Psicopedagogía Sabina Noelia Gómez, en cambio, presentó una visión mucho más negativa sobre la medida. "Me parece que no es algo sencillo y no veo la necesidad de volver adultos a nuestros niños enseñándoles a realizar movimientos financieros, si lo que ellos tienen que adquirir son hábitos y habilidades sociales a esa edad".

Gómez considera que de esta manera se están quemando ciclos y adelantando etapas que no lo harán al niño mejor persona.

"No tenemos que guiar a nuestros niños a la cultura del consumismo superficial, donde hay pocos valores, hábitos y habilidades sociales".