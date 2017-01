Uno de los líderes de la CGT dijo que hubo más pérdidas de trabajo que lo que muestra el Indec

Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, sostuvo hoy que "hubo muchas más pérdidas de puestos de trabajo que lo que muestra el Indec", a raíz del informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos que sostuvo que en los primeros nueve meses de 2016 se perdieron en la Argentina más de 127.000 empleos.



"Si le sumamos el sector informal la caída fue mucho mayor, en este año de gestión no hay dudas de que hay más pobres y menos trabajadores", afirmó en declaraciones radiales.



El Indec informó que entre enero y septiembre de 2016 se perdieron más de 127.905 puestos de trabajo formales.



En tanto, Daer apuntó contra los "sectores industriales que ganaron mucha plata en estos año y que ahora toman como variable a los trabajadores" y solicitó al Gobierno "que sea más enfático con los empresarios".



El diputado del Frente Renovador manifestó además que hay una apertura indiscriminada de las importaciones porque "no es lo mismo tener en la góndola productos importados o argentinos".



"No hablo de poner un cepo, pero no debe entrar mercadería que viene con un costo por debajo del país que la produce y que lo único que hace es destruir la industria argentina".



Para el dirigente radical, el ministro saliente Alfonso Prat Gay "tenía una mirada más social que el actual ministro" (Nicolás Dujovne).



"En cambio, en el Banco Nación, Carlos Melconian tenía una visión mucho más liberal. (Javier) González Fraga tiene una mirada más política, más allá de algunas bravuconadas", señaló.