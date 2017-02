Datos oficiales: la industria cayó 4,6% en 2016

La industria registró una fuerte caída del 4,6% en el 2016 tras bajar 2,3% en diciembre en la comparación interanual, y acumuló un proceso de diez meses de caídas consecutivas, según datos oficiales difundidos por el INDEC.



Los datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), elaborado por el organismo conducido por Jorge Todesca, reflejaron la crítica situación que atraviesa el mercado interno, con una fuerte baja en el consumo y el impacto del proceso recesivo en Brasil.



Según las cifras oficiales, la actividad manufacturera tuvo en los últimos seis meses bajas de entre 4 y 4,9% que confirman la recesión que atraviesa el sector.



La caída informada por el INDEC se ubica en torno a las proyecciones que realizan las consultoras privadas que anticiparon una caída de entre 3,8% y hasta el 5%.



El rubro Alimentos cerró el 2016 con una caída total del 1,2% respecto del año anterior, registrando las bajas más fuertes la producción de lácteos con el 13,7%, seguido por bebidas con el 4% y carnes rojas con el 3,2%.



Por el contrario, dentro de ese mismo sector terminaron con aumentos los rubros Molienda de Cereales, con el 7,9% y la producción de azúcar, con el 1,3%, siempre en la comparación con 2015.



Entre los rubros más castigados se ubicaron: Industrias Metálicas Básicas con un desplome del 14,6% en la medición interanual y la actividad automotriz -fundamentalmente por Brasil- con una baja del 8,3%. A lo largo de 2016, la industria metalmecánica (excluido el sector automotriz) bajó 5,9%; la textil perdió 4,3% y la refinación de petróleo, retrocedió 4,2%.



Otro sector que sufrió un fuerte impacto fue la producción tabacalera que terminó con una baja del 8,4%, en un año con cierre de plantas y fuerte incremento en los precios de los cigarrillos.



En cuanto al relevamiento cualitativo, el 46,9% de las empresas prevé un ritmo estable de la demanda interna durante el primer trimestre; 28,5% anticipa una suba y 24,6% de las mismas prevé una baja. Respecto de las exportaciones, el 51,7% no anticipa cambios en para el primer trimestre de 2017 respecto de igual período de 2016, 27,5% espera una suba y 20,8% vislumbra una disminución.



El 58% de las empresas no anticipa cambios en la utilización de la capacidad instalada durante el primer trimestre de 2017, 21,4% prevé una baja, 20,6% vislumbra una suba.



Con relación al nivel de utilización de la capacidad instalada previsto para el primer trimestre, 23,7% de las firmas utilizará entre 80% y 100%, 48,9% anticipa que utilizará entre 60% y 80%, en tanto 27,4% de las empresas opinan que el nivel de utilización se ubicará por debajo de 60%.



En el rubro dotación de personal, 73,3% de las empresas no espera cambios en la dotación de personal; 13,7% prevé una disminución y 13% anticipa una suba.