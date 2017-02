Spider Man quiere convertirse en James Bond

James Bond es un rol codiciado por muchos actores desde siempre. Por eso no extraña que el joven Tom Holland también haya expresado efusivamente su deseo de ser considerado alguna vez. Claro que hay competencia, pero él no pierde las esperanzas.



En una entrevista con Shortlist Magazine, el actor comentó: "Realmente quiero repasar todos mis conocimientos sobre James Bond porque Sony llevará a cabo 'Spider-Man' y Bond. No dejo de decirles que soy el próximo 007, como una broma. Pero también les digo un poco en serio: 'Chicos, hagamos que esto pase'". "Si dejo que este tema siga saliendo por casualidad en las entrevistas, a lo mejor consigo que suceda", cerró.



Holland, de cortos 20 años, interpreta al Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ya lo vimos en "Capitán América: Civil War" (Captain America: Civil War) y muy pronto estrenará su propia cinta individual: "Spider-Man: De regreso a casa" (Spider-Man: Homecoming). Además, es un hecho su participación en "Avengers: Infinity War" y su secuela.