Gustavo Sofovich: "Lo que más extraño de mi papá son sus ojos verdes"

Gerardo Sofovich perdió la vida a los 77 años, el 8 de marzo de 2015, tras sufrir una hemorragia digestiva.

A dos años de su muerte, su hijo Gustavo productor, no sólo le dedicó una foto en las redes sociales, sino que en su paso por el programa Morfi, lo describió muy cariñosamente

"¿Qué es lo que más extrañas de tu papá?", le preguntó Gerardo Rozín: "Esos ojos verdes que me daban tanto amor y que el último año pude descubrir. Me fui de casa a los 17 y volví a los 46. Le debo mucho a él, mi vida. La gente cree que yo con él competía o que tenía pensadas para mi cosas que no pude concretar, él lo único que quería era que fuera un hombre de bien, con ética, como él".

"Estar limpio es algo que le dedico a mi viejo, que aprendí en la vida que es primero por mí, porque si no, no se puede mantener. Si es primero por mí, no hay forma de caer y sí se lo regalo a mis hijos y a mis seres queridos".

"Siempre fue cariñoso, a lo mejor yo no me dejaba querer. Miro para atrás para aprender todo lo que no quiero volver a hacer. La felicidad pasa por los amigos, los hijos, los afectos y no estar encerrado en tu propia soledad, yo estoy encontrando felicidad en eso, por mantener vivo ese monstruoso apellido que Gerardo dejó", agregó.

