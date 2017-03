Cordera dijo que cometió un "delito intelectual"

El cantante Gustavo Cordera, exlíder de la banda Bersuit Vergarabat, afirmó este martes que cometió un "delito intelectual" cuando dijo que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".



Cordera, de 55 años, consideró que incurrió en un "error fatal" al expresarse así en agosto pasado ante un grupo de estudiantes de periodismo.



"Quedé muy conmovido por lo que sucedió, nadie me dio el beneficio de la duda", indicó en rueda de prensa, tras actuar la noche del lunes en el festival Medio y Medio en Punta Ballena, un balneario del este uruguayo, para presentar su último disco "Tecnoanimalabat".



En una entrevista en la escuela de comunicación TEA en Buenos Aires, Cordera había dicho que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente".



Al hacerse públicas, sus palabras generaron una catarata de críticas, reclamos de diversos sectores e indignación general. En octubre tuvo que cancelar una fecha en Uruguay debido a la polémica en torno a sus comentarios, por los que está citado a declarar en los tribunales de Comodoro Py, una localidad de la Provincia de Buenos Aires, el 15 de marzo, de acuerdo con medios.



"La fuerza de la condena era tan espectacular que me daba cuenta que no había nada que pudiera decir para poder defenderme", señaló el músico este martes.



"Quise compartir una información que no estaba preparada para ser recibida; sobrestimé a la concurrencia", agregó.



Cordera comandó entre 1988 y 2009 la banda argentina Bersuit Vergarabat, que se hizo popular en toda Latinoamérica con su música de fusión alternativa -rock, cumbia, tecno y folclore- y letras de denuncia y críticas al sistema.