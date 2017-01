Rosas para la vecina para palpitar la escena mendocina

Desde este martes y hasta el domingo se desarrollará la Fiesta Provincial del Teatro-Selección 2016 en Mendoza , que en esta oportunidad presentará 12 espectáculos seleccionados por jurado y una obra invitada, que se exhibirán en espacios escénicos oficiales e independientes de Mendoza.





De entre esas 12 obras surgirán las tres que, con orden de mérito, se presentarán en la 32ª Fiesta Nacional del Teatro, a realizarse en nuestra provincia en mayo próximo (las que obtengan el primero y segundo puesto) y el Encuentro Regional del Teatro (tercer puesto).





Por segunda vez San Rafael será el escenario inaugural del esperado certamen, en el teatro Roma e incluirá la participación de una obra sanrafaelina, en este caso el espectáculo invitado.





Se trata de un mimodrama musical llamado Rosas para la vecina, interpretado por el músico Dorian Marionich y el actor Lechu Romero.





Es un show de canciones y poesía narradas con el movimiento y el gesto de la pantomima. "Siete días de un hombre sensible a la belleza y su paso por amores olvidados encuentros y desencuentros, en el que se refleja la soledad y los símbolos como los besos y las flores; por ese desajuste burlón del universo de amar a quien no te ama y de ser amado por quien no ves, hoy llevo rosas para la vecina", tal es la esencia de esta obra.





Hay que recordar que las entradas pueden adquirirse de forma anticipada ingresando en la web oficial ( www.teatroenmendoza.com ). En cualquiera de los casos, los tickets adquiridos electrónicamente tienen un costo adicional de $ 9,66 y deberán retirarse el día de la función, en la boletería del espacio escénico correspondiente.





Cronograma de las obras

Martes A las 20 Rosas para la vecina A las 22 Y como si esto fuera poco En el teatro Roma, de San Rafael

Miércoles A las 22 Cuerdas, en el espacio Le Parc, de Guaymallén

Jueves 26 A las 20 Arnaldo toma 3, en El Taller, de Ciudad A las 22 La mentira, en el teatro Quintanilla, de Mendoza capital.

Viernes 27 A las 20 El clásico binomio, en la sala Cajamarca, de Mendoza capital. A las 22 Tu veneno en mí, en la Nave Cultural

Sábado 28 A las 19 Somos el recuerdo del mar que pasó, en el espacio Le Parc, de Guaymallén A las 20 Inverosímil, en el espacio Le Parc, de Guaymallén A las 22 Me pegan las luces, en el Independencia, de Mendoza capital.





Cuándo: desde este martes hasta el 29 de enero Dónde: teatros, salas y espacios de toda Mendoza Entradas: $50