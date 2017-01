Maratones de la galardonada "Atlanta" por la tele

FOX Comedy, señal parte de la experiencia FOX Premium, revivirá la primera temporada completa de la premiada comedia dramática "Atlanta" antes de que termine el mes de enero.

Los primeros cinco episodios consecutivos se emitirán el viernes 20 de enero desde las 23.00 hs, y los restantes cinco el viernes 27 de enero desde el mismo horario.

Aclamada por la crítica internacional y flamante ganadora del Golden Globe® como "Mejor Serie de TV", "Atlanta" relata la vida de dos primos que buscan abrirse camino en la escena musical con el fin de mejorar sus vidas y ayudar a sus familias. Sin embargo, sus percepciones totalmente opuestas acerca de los negocios, el arte y el éxito no harán nada fácil el camino.

En los 10 episodios de media hora que componen la primera temporada, el dramedy gira en torno a Earnest "Earn" Marks (Glover), quien regresa a su ciudad natal luego de abandonar la universidad. A su llegada, ciertos contratiempos y la falta de empleo estable generan fricciones con su familia, quedando nómade y sin hogar.

Inteligente, observador y desesperado, pronto descubre que su primo Alfred (Brian Tyree Henry, "Boardwalk Empire"), se ha convertido en la nueva estrella del rap de la ciudad. Earn entiende que la súbita popularidad en Internet de Alfred tiene el potencial de cambiarles la vida a ambos. Pero deberá luchar con la actitud de "actuar primero, pensar después" de su primo y acostumbrarse a su extraño amigo Darius (Lakeith Lee Stanfield, "Straight Outta Compton"; "Selma").

Con el guión y papel protagónico de Donald Glover ("Community"), el elenco de "Atlanta" se completa con Zazzie Beetz ("Applesause") como Van, la mejor amiga de Earn y madre de su hija; Isiah Whitlock, Jr. ("1408", "Encantada") como Riley Marks, el padre de Earn y guía moral y Myra Lucretia Taylor ("Unfaithful", "Changing Lanes") como Gloria Marks, la madre de Earn y su brújula.

Una serie escrita y protagonizada por Donald Glover

Actor, productor, director, premiado comediante y escritor, Donald Glover ha sido recientemente reconocido como "Mejor Actor de Serie de TV" en los Golden Globes® y como "Mejor Actor de Comedia" en los Critics' Choice Awards.

Ha participado de producciones de renombre como "The Martian" de Ridley Scott junto a Matt Damon y Jessica Chastain, y "Magic Mike XXL" protagonizada por Channing Tatum, Joe Manganiello, Matt Bomer y Amber Heard. Su pasado cinematográfico se completa con "The Lazarus Effect" con Olivia Wilde y Mark Dupass; "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day" de Miguel Arteta; "The To Do List" con Aubrey Plaza y Bill Hader, y "The Muppets". En televisión, Glover ha sido reconocido por su papel de Troy en "Community", creada por Dan Harmon.