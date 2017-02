Para la Turca, la reina de Godoy Cruz debería renunciar

Una vez que las reinas de la Vendimia son electas pasan a ser figuras públicas. Sus declaraciones, sus apariciones y hasta sus redes sociales son escrutadas y analizadas. Nada de lo que digan o hagan pasa por alto. La actual soberana de Godoy Cruz, Daniela Rocío André, cayó en esta "trampa" con opiniones que fueron calificadas como "poco felices" acerca de la posibilidad de la participación de mujeres trans en la elección de la reina nacional.



A la joven, de 19 años, le preguntaron en diciembre en una entrevista en el diario digital Mendoza Post qué opinaba de "la incorporación de las reinas curvy y trans al concurso". La candidata al cetro nacional respondió: "A mí me parece, en realidad, que ellos tienen una Vendimia aparte, entonces me parece que habría que respetar el lugar de cada uno. No estoy en contra, pero me parece que cada persona tiene su lugar en la sociedad. Ellos tienen su Vendimia, entonces nosotras también tenemos la nuestra".



Esa respuesta, en medio de una extensa nota, no pasó desapercibida por una persona de la comunidad gay que hizo una denuncia en la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y ayer en la mañana hubo una reunión de conciliación entre la soberana de Godoy Cruz y el denunciante.



Daniel Di Giuseppe, delegado del Inadi en Mendoza, dijo que la presentación fue contra una expresión vertida en un medio. "La idea siempre es proponer conciliación, en general son malos entendidos, entonces dijimos de proponer a las partes ir a una audiencia voluntaria, para acercarlos y así fue", explicó.



Esa audiencia sucedió ayer en la mañana y, según Di Giuseppe, el resultado fue exitoso. "Se dijo que no había intención de discriminar, la parte que hizo la presentación se dio por conforme. Se concilió, se cerró el caso. No hay intención discriminatoria", contó.



Un vocero de la Municipalidad de Godoy Cruz dijo que Daniela André no iba a hacer más declaraciones sobre esta polémica. "Para ella todo esto es un 'embole'. Sabe que con el escándalo se le puede complicar y más ahora que vota la gente. Lo único que le dijimos es que tenga criterio a la hora de responder y que tenga en cuenta que responde en tanto por ella como por el departamento al que representa", dijeron.



"Me parece importante que en este tipo de concursos como la Vendimia donde las chicas son representantes culturales, tienen que capacitarse en cuanto al uso del lenguaje para no discriminar.



Muchas veces hay expresiones que no son malintencionadas, por ahí no tienen preparación en cómo decir ciertas cosas", reflexionó Di Giuseppe.



Gabriel Canci, productor de la Vendimia para Todos, opinó que "si bien me parece que se equivocó y sus declaraciones no fueron felices, no creo que haya tenido un espíritu mal intencionado y discriminativo, su edad la llevó a tener una opinión liviana".



La Turca dijo que debería renunciar



Vehemente y sin pelos en la lengua, Ana Laura Nicoletti, también conocida como Turca Glamour, repudió las palabras de la reina de Godoy Cruz, Daniela André, quien había dicho que no estaba de acuerdo con la participación de personas trans en la elección de la Reina Nacional de la Vendimia porque "ellos tienen una Vendimia aparte".



"Separo totalmente esto del intendente", aclaró la Turca en referencia a Tadeo García Zalazar, mandatario de Godoy Cruz. "Entiendo que es muy jovencita e inmadura, tiene todo el derecho de pensar así, pero los atributos que representa y que porta deberían estar nutridos de información. Para mí ella no debería seguir participando del concurso, creo que esos dichos son propios de su inmadurez, no creo que haya maldad", sostuvo.



"Más allá de que se disculpe no está capacitada, no puede haber error. En ese mismo sentido si un hombre golpea a una mujer y se lo disculpa, no habría 'Ni una menos'", comentó. "A mi no me ofendió ni me sentí discriminada, no quiero pensar que lo haya hecho con maldad. Con 45 años no me ofenden esas opiniones, me dan risa, pero tengo que ser fiel a la comunidad que represento. Me parece un ejemplo que no continúe con la elección, no está capacitada, es una nena de 19 años. Me parece un papelón", concluyó.