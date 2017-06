Cine mendocino triunfa en festivales

Lasaña de mono continúa con éxito su recorrido por festivales de cine internacionales. A los dos premios que se trajo de Houston, Estados Unidos, ahora se suma otro en Niza (Francia).





Se trata de una comedia rodada y producida totalmente en Mendoza , escrita y dirigida por Federico Santos (38), egresado de la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, que cuenta una historia disparatada con roles protagónicos de Nicolás Isuani y Darío Anís, y la participación especial de Marco Antonio Caponi.





A fines de abril, Lasaña de mono conquistó a la exigente platea estadounidense y al jurado del WorldFest Houston, al alzarse con dos galardones: mejor película extranjera y el premio Remi a mejor comedia.





Ahora, el sábado pasado ganó en el el Film Festival Internacional de Niza, donde contaba con nominaciones a mejor película extranjera, mejor comedia y mejor vestuario.





"Salió mejor comedia y nos sorprendió mucho. Estamos muy felices", suelta Daniel Jatib, productor del filme junto con Santos.





Y aporta: "Nos inscribimos a esas páginas que te avisan de los festivales en el mundo entero. Presentamos la peli en el de Houston, quedamos elegidos, ganamos. Y después nos anotamos en este de Niza y también nos eligieron. Ganar fue otra sorpresa, tratándose de una película mendocina en estas competencias donde generalmente hay poco cine argentino, y si lo hay es de Buenos Aires, producciones más grandes".





El director Federico Santos acudió al encuentro francés para recibir la estatuilla.





Este camino por festivales europeos y americanos no hace más que posicionar Lasaña de mono en miras a su estreno nacional, previsto para fines de agosto o principios de setiembre.





"Te da visibilidad y oportunidades para contactarte con colegas, distribuidores y que así la peli crezca, se consolide, genere el interés en el público para que cuando llegue a las salas vayan a verla", explica Jatib, quien ya piensa en enviar el filme a un festival mexicano y a otro brasileño, además del Festival de Cine de La Habana (Cuba).





–¿Qué creés que están viendo estos jurados internacionales en "Lasaña de mono" para premiarla?

–La verdad, no sé. Siempre confiamos y tuvimos fe en nuestro proyecto, pero faltaba la mirada ajena para confirmar que hemos hecho las cosas bien. Es difícil, si no es un festival dedicado exclusivamente a la comedia, que una comedia foránea triunfe fuera de su país. Porque lo que acá nos puede hacer reír, quizás en otros países no. Y más con subtítulos cuando, por ejemplo, los espectadores de Estados Unidos no están acostumbrados a leer. Y encima, en nuestra película hay juegos de palabras que quizás subtitulados no producen el mismo efecto.





Lasaña de mono respeta el género comedia de principio a fin, mediante un relato dinámico que cuenta la vida de Tito (Nico Isuani), un estudiante del Sur provincial que vino la Ciudad para estudiar veterinaria. Preparó con mucho esfuerzo su tesis, pero el día que tiene que rendirla sufre un ataque de pánico.





Encerrado en su monoambiente –donde transcurre casi toda la cinta–, Tito se encuentra con la noticia de que tiene que compartir sus días con otro inquilino. Timoteo (Darío Anís) es su opuesto y entre ellos surgirán situaciones delirantes que los llevarán a develar un gran misterio.





Lasaña de mono sólo tiene una escena rodada en Capital Federal a propósito del rol secundario que tomó Marco Antonio Caponi, actor maipucino radicado en Buenos Aires. Filmada prácticamente en una locación que sirvió como departamento, prestado por la Municipalidad de Godoy Cruz





Jatib anticipa que preparan una gran campaña publicitaria para el estreno, mientras se reúnen con distribuidoras para llegar a salas comerciales.





"No somos una provincia que haga cine, sobre todo en forma industrial, así que nos alegra abrir esta ventana con Lasaña...", concluye el productor, quien con Fede Santos trabajan en nuevos proyectos, como una miniserie de ciencia ficción sobre zombies.





2.500.000 de pesos fue el presupuesto de la película, que recibió el apoyo del Incaa al ser declarada de interés por el instituto y eso les permitió financiamiento.