Ana Prada: "Me aburro bastante de mí misma"

La cantautora uruguaya Ana Prada será una de las figuras estelares del festival Que el canto se vuelva necesario, el cual es organizado por la Secretaría de Cultura de Mendoza , y convocará a una veintena de artistas mendocinos, nacionales e internacionales.





La intérprete, que empezó recién en 2006 a componer temas propios, se convirtió a lo largo de esta década en una de las compositoras más importantes e influyentes de su país.





Su música está enmarcada dentro del folclore latinoamericano (principalmente rioplatense), pero además tiene influencias de ritmos contemporáneos, lo que la hizo popular también entre el público joven de todo el continente.





El encuentro de cancionistas al que viene la artista de 45 años, tendrá lugar desde hoy y hasta el domingo 19 de febrero, en dos lugares. De esta manera, habrá shows en el espacio cultural Julio Le Parc , que tendrán un valor de $30, y otros en la plaza Francia de San Rafael, que serán con entrada gratuita.





Además de Prada, reunirá en una variada grilla a exponentes de la música folclórica y popular como Fernando Cabrera, Fandermole, Gabo Ferro, Liliana Herrero, Franco Luciani y Juan Falú, entre otros.





En Diario UNO, charlamos con Prada para que nos adelante cómo será su espectáculo, qué opina del presente de la canción latinoamericana y qué proyectos le esperan para los próximos meses.





–¿Cómo es volver a Mendoza y acompañada de tantos pares y hasta de compatriotas como Fernando Cabrera?

–Es un honor, eso siento cada vez que me toca compartir algún escenario con Fernando. Es una gloria porque lo admiro mucho y considero que es el mayor creador a nivel de cancionistas uruguayos y me atrevo a decir que de cancionistas de habla hispana. Me parecen profundas y sagaces sus composiciones. Es, además, una alegría compartir fecha con él, en un lugar que nos queda tan lejos de casa.





–¿Hace mucho que no venías a Mendoza? ¿Qué recuerdos tenés de tus conciertos aquí?

–Hace un tiempo estuve en el teatro Plaza junto con Pata , con quien en ese momento estaba haciendo la gira Canciones yeguas. Me pareció hermoso ese lugar frente a la plaza (de Godoy Cruz ), la gente fue hermosa con nosotros y fue una noche preciosa. Eso sí, con mi propuesta solista hace pila de tiempo que no voy a Mendoza. En esta ocasión, viajo con parte de mi banda y se trata de una puesta intimista con canciones de mis tres discos. Siento mucho entusiasmo de ir hasta allá y al Le Parc.





–¿Cómo será entonces este recital que darás el viernes?

–Voy a hacer un recorrido por mis tres discos editados hasta el momento (Soy sola, Soy pecadora y Soy otra), estaré acompañada de Ariel Polenta y Julián Semprini, en teclado y batería, respectivamente. Ariel ha sido productor de mi disco Soy otra y ha trabajando con Lisandro Aristimuño y toca con Pedro Aznar. Digamos que estoy muy bien rodeada. Asimismo, voy a interpretar alguna canción nueva y seguramente alguna versión diferente de un tema que ya todos conozcan. Me encanta versionar canciones. Nos divertimos mucho los tres en escena y eso hace que el espectáculo sea dinámico.





–Los nombres de tus discos siempre empiezan con la palabra "Soy", ¿estás grabando uno nuevo? ¿Hay posibilidad de que su título también incluya esa palabra?

–Estuve con varios proyectos a la vez y no pude editar mi cuarto disco aún. Estuve trabajando en música para películas y documentales, y colaborando con otros artistas. Me distraje un poco de mi proyecto personal, pero me encanta distraerme porque me aburro bastante de mí misma (risas). Rodearme de otros universos y de otra gente, aunque tengan que ver con la música, me resulta divertido, pero sobre todo muy enriquecedor. Habiendo dicho eso, estoy terminando de componer lo que serán las canciones de mi próximo disco. A la vez, en el medio de eso, tenemos que entrar al estudio con Pata para grabar un disco de lo que fue Canciones yeguas. Estuvimos todo el 2016 presentando esas canciones y compusimos mucho. Queremos dejar esa etapa cerrada, editando un CD.





–¿Y con respecto al nombre de tu próximo álbum?

–No creo que el nombre incluya esa palabra. Tomo esos tres discos como una trilogía, como un viaje que me llevó a vivir de mi trabajo, a viajar y conocer universos que no sabía que existían. Soy agradecida de estos diez años en los que he crecido y aprendido como persona. Viví cosas duras a nivel personal, pero me ayudaron a crecer en la vida. Ya en mis cuarentas, tengo ganas de hacer un disco que no tenga nada que ver con Soy ni sea tan autorreferencial.





–Siendo cancionista y viviendo en una época en la que la música es la encargada de reflejar opiniones contrarias a gobiernos, corporaciones y ciertos sectores de la sociedad, ¿sentís la necesidad como mujer, latina y artista de expresar lo que ves u opinás?

–Por supuesto. Más que nunca. Siento que tenemos una herramienta muy potente en nuestras manos los músicos. Es una de las manifestaciones artísticas más potentes que existen porque llega de manera inmediata a las personas. Todo el mundo escucha música, todo el mundo puede decodificar una canción. Siempre ha sido una herramienta de lucha y reivindicación. En mi caso, lo hago desde mi universo femenino, como una mujer que se ha atrevido a amar, a sufrir, a trabajar y a desafiar cánones impuestos. Desde mi lugar de mujer, escribo y, con muchísima suerte, a veces logro que otra persona se identifique con eso. No solo mujeres, por suerte, un montón de varones vienen a mis shows. Justamente, la trova, con esa particularidad de ir cantando lo que sucede, le permite a uno colaborar para que el mundo sea mejor.





Que el canto se vuelve necesario